Белорусские женщины более образованные, чем мужчины

Новости Беларуси. Белорусские мужчины в среднем спят на 25 минут больше, чем женщины. В фонде ООН в области народонаселения сравнили, чем отличаются слабая и сильная половины в нашей стране. Итак, сон мужчин продолжительнее. В среднем в сутки — это почти 8 с половиной часов. На интернет, телевидение, чтение журналов и газет мужчины опять-таки тратят больше времени. И здесь разница уже почти в час.

А вот по уровню образованности — лидерство за женщинами. Они по количеству преобладают среди занятых в экономике. Высшее или средне-специальное образование есть у большинства женщин. Дипломы имеют 38 процентов мужчин, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.