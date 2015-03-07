7 марта состоялась прямая телефонная линия с мэром Бреста

Новости Беларуси. На прямой линии 7 марта представители областной и региональной власти страны ответили на вопросы белорусов. По телефону для жителей были доступны чиновники из министерств, городских, областных и районных исполнительных комитетов. Так, за три часа общения с брестчанами мэр города успел принять 15 звонков. Обращения касались благоустройства дворов и улиц, капремонта домов, системы налогообложения, платных автомобильных стоянок.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Власть знает основные и болевые точки, основные проблемы, которые неизбежно есть в любом городском хозяйстве. Наверное, здорово, когда человек жалуется, что ему тоже хочется сделать капитальный ремонт двора, потому что по соседству все дворы сделаны капитальным ремонтом. Это нормально. Повышается планка потребностей наших людей.

Практика проведения субботних прямых телефонных линий в Беларуси ведётся с середины января. К чиновникам уже успели дозвониться тысячи людей. По результатам обращений решены сотни проблемных вопросов. Такое общение наиболее оперативный способ выстраивания диалога местных властей и граждан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.