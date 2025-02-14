Международный турнир по борьбе памяти Александра Медведя проходит на «Чижовка-Арене»

300 борцов из 12 стран мира прибыли в Минск, чтобы заполучить награды турнира памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Борьба проходит на трех коврах «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе соревнований каждый день по 10 финальных поединков, пять мужских и пять женских. Но чтобы дойти до главного старта, участникам необходимо проходить как минимум по четыре встречи. Судейский корпус за два дня просекундировал более 600 схваток.

Евгений Ародь, главный судья соревнований:

Все приезжают с удовольствием. Искры летят, все очень-очень динамично. И судьям непросто. Поэтому мы что и ожидали, такой искрометной борьбы, все получаем на данный момент.