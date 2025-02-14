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Международный турнир по борьбе памяти Александра Медведя проходит на «Чижовка-Арене»

14 февраля 2025 18:06
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300 борцов из 12 стран мира прибыли в Минск, чтобы заполучить награды турнира памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Борьба проходит на трех коврах «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по борьбе памяти Александра Медведя проходит на «Чижовка-Арене»-2

В программе соревнований каждый день по 10 финальных поединков, пять мужских и пять женских. Но чтобы дойти до главного старта, участникам необходимо проходить как минимум по четыре встречи. Судейский корпус за два дня просекундировал более 600 схваток.

Международный турнир по борьбе памяти Александра Медведя проходит на «Чижовка-Арене»-4

Евгений Ародь, главный судья соревнований:
Все приезжают с удовольствием. Искры летят, все очень-очень динамично. И судьям непросто. Поэтому мы что и ожидали, такой искрометной борьбы, все получаем на данный момент.

Международный турнир по борьбе памяти Александра Медведя проходит на «Чижовка-Арене»-6

Получить награду с турнира Медведя для каждого борца огромная честь. Мэтра вспоминают с большим трепетом и теплотой. Для одних Александр Васильевич Медведь – это кумир, а для других – большой друг.

Подробнее в видеоматериале.

# Борьба

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