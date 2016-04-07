Чудо-ручка из телемагазина: как 85-летнему мужчине вернуть некачественный товар, если продавцы на его звонки не реагируют?

Жизнь начинается с ухода на пенсию не потому, что работа, наконец, осталась позади. Но потому, что перед человеком внезапно открывается новый мир, и он готов в него вступить. Герой этого сюжета на пенсии четверть века, но только недавно он открыл для себя новый мир – мир околпачивания и одурачивания.

Реклама – душа торговли. Но практика показывает, что некоторые души отдают душком беспринципности. В сложной структуре капитализма «магазин на диване» занял особую нишу. Только здесь от зажигательного телеведущего зрители узнают, что жизнь немыслима без чудо-хомяка-повторяшки, супер-ножей, эволюционной видеокепки или фантастического надувного матраса. Вот только фантастической чаще оказывается наивность, с которой покупатель клюет на откровенное надувательство.

Недавно пенсионер Владимир Сенкевич за просмотром ТВ понял, что ему нужна ручка на присосках.

Владимир Сенкевич:

Посмотрел по телевизору рекламу и решил купить ручку. Поскольку в ванну трудно лазить. Позвонил.

Ручка на вакуумных присосках задумана как опора в скользких реалиях человеческого быта. Например, в ванной, где любой может упасть. А кости пожилых людей и вовсе отличаются хрупкостью и тяжело срастаются. Владимиру Иосифовичу – 85. Вдобавок к этому, вместо одной ноги у дедушки протез. Поэтому чудо-ручка показалась минчанину удачным приобретением.

Владимир Сенкевич:

Я хочу заказать товар – ручку.

Реакция продавца на том конце провода не заставила долго ждать. Уже на следующий день к Владимиру Иосифовичу приехал курьер с заказом – ручкой на вакуумных присосках. Точно, как в телевизоре. 195 тысяч рублей плюс 35 тысяч за доставку.

Однако мечты о помощи испарились вместе с мальчиком-курьером. Ручка-помощник категорически отказывается держаться на стене ванной комнаты. На нее даже опираться не приходится. К счастью, Владимир Иосифович и не пытался.

Кира Карлович, корреспондент:

То есть инструкцию вы соблюдали.

Владимир Сенкевич:

Да.

Кира Карлович, корреспондент:

А вы знаете, что такие ручки выдерживают не больше 80 кг?

Владимир Сенкевич:

Там показывали, что машину может тащить.

Кира Карлович, корреспондент:

А тут написано: рассчитано на вес до 80 кг. У вас какой вес, если не секрет?

Владимир Сенкевич:

У меня 70 кг.

Кира Карлович, корреспондент:

Значит должна держаться!

На упаковке яркого устройства покупателю не найти ни контактов производителя, ни даже стандартного Made in China. Зато есть вкладыш – инструкция, где сказано, что ручку надо зафиксировать на чистую гладкую поверхность без швов и трещин. Тогда она выдержит давление до 80 кг. Однако Владимир Иосифович быстро убедился, что это не так.

Владимир Сенкевич:

Сейчас мы проверим, как она работает по инструкции. Вот я сейчас протру место для крепления и прикреплю.

Как показал опыт, чудо-ручка-помощник если может оказать услугу, то разве что медвежью. Страшно представить, чем бы закончилось для пенсионера, тем более для инвалида испытание прибора на себе.

Владимир Сенкевич:

Вот результат – отвалилась сама.

Обнаружив дефект, Владимир Иосифович, естественно, захотел вернуть товар в телемагазин. Но это оказалось сложнее, чем сделать заказ. Дружелюбие некоторых продавцов заканчивается вместе с деньгами покупателя.

Владимир Сенкевич:

Когда я позвонил, мне сказали, что это квартира-магазин. Я вторично звоню. На второй день звоню. Опять: это не наш магазин. И нигде нельзя найти концов. Все. Проходимцы.

На самом деле, в спорной ситуации покупателю не нужно обрывать телефоны продавца, изливаясь гневом и угрозами. Долгожданную справедливость в конфликте обеспечит закон. Если в теле- или интернет-магазине вы купили некачественный товар, сразу пишите на юридический адрес продавца.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В нашем случае приобрели эту ручку, как считает покупатель, некачественную. Значит, он должен обратиться с письменной претензией к продавцу. Написать и отправить ее заказной почтой с обратным уведомлением. Почему так? Потому что законодатель дает продавцу две недели для дачи ответа. Если будет не удовлетворен ответом наш потребитель, он имеет право обратиться в суд. Уже с исковым заявлением, с требованием о расторжении договора купли-продажи, возврата денег за некачественный товар.

Претензия к продавцу составляется в произвольной форме. Но должна содержать информацию о наименовании товара, его стоимости, дате покупки и подробное описание дефекта. Причем за потребителем остается право заменить товар, бесплатно его отремонтировать либо вернуть деньги.

Владимир Сенкевич:

Эта реклама – ложь, обман. Вот это что! Стариков, пенсионеров обманывают!

Итак, закон на стороне Владимира Иосифовича. Но доказывать правду 85-летнему мужчине, видимо, придется еще долго.

И заметим, что телемагазины – не единственная мишень хитрых маркетологов. Пьянящая реклама сотен интернет-магазинов каждый день убедительно объясняет людям, без каких излишеств они не могут прожить.

А мы призываем покупателей сохранять бдительность, учась на чужих ошибках.

В завершении сюжета мне хотелось бы обратиться к продавцам чудо-ручек. Уважаемые, вы серьезно рискуете! Где гарантия, что сегодня или завтра кто-то из ваших покупателей не разобьет себе голову о ванну или о кафельную плитку? Помните, что за безопасность своего товара вы несете полную ответственность. В том числе и уголовную.