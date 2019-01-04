«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения

Новости Беларуси. Чудеса на Рождество случаются. Об этом точно знают воспитанники Костюковичского центра развивающего обучения и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне новогодних праздников каждый из них загадал желание и рассказал, какой бы хотел получить подарок. Как исполняются детские желания и почему дарить праздник – это очень просто, узнавал корреспондент Юрий Прокопенко.

Эти кадры мы снимали накануне новогодних праздников. В центральном универмаге Могилева волонтеры движения «Доброе сердце» развернули пункт сбора подарков, а рядом установили елку. Не простую, а елку желаний.

Вместо шариков и гирлянд – открытки с фотографиями детей и их пожелания. Куклы, машинки, конструкторы – обычные мечты.

Мария Кот, жительница Могилева:

Рядом находится магазин игрушек. И почему бы не зайти и не сделать детям подарок?

Людмила Гущина, жительница Могилева:

Я считаю, идея замечательная – проведения данной акции. Тем более, в универмаге Могилева есть возможность купить эту игрушку. Думаю, ничего не стоит купить и подарить детям.

Восьмилетняя Марина остановилась у открытки своей ровесницы Дианы Максименко. Девочка из Костюковичей просит на Новый год куклу. Марина тоже любит играть с Барби и Машей, но желание сделать приятно, даже незнакомому человеку, перевешивает.

Марина Дубровская, жительница Могилева:

Увидела елку желаний и решила девочке подарить куклу. Для меня 6 рублей – это недорого, а девочке хочется сделать приятно.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Могилевчане активно откликнулись на призыв волонтеров и за месяц собрали более 20 вот таких коробок. Здесь в основном игрушки, но есть также канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь и сладости. Главный адресат – Костюковичский центр развивающего обучения и развития.

Здесь обучается 48 детей. У каждого из них своя непростая судьба и тяжелый диагноз – ДЦП, синдром Дауна. Гости устроили для них настоящий праздник: подготовили новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, интересные конкурсы и, конечно же, подарки. Каждый получил то, что хотел.

Держи. Тебе пожарную машину.

Эдуард Болдырев:

Я хотел себе такую машину, я буду с ней играть.

Евгения Веренкова, учитель дефектолог Костюковичского центра развивающего обучения и развития:

Диана наша плохо говорит. Она говорит: «Большое спасибо Дедушке Морозу и тем деткам, людям, которые участвовали в акции добра.

Диане Максименко мы передали персональный привет и поздравления с новым годом и рождеством. Все, как просила Марина из Могилева.

Павел Алексо, первый секретарь Могилевского областной организации БРСМ:

Подарков всегда очень много. Здорово, что люди неравнодушные, что понимают ценность этой маленькой частички внимания, которое для ребенка, маленького человека, огромное счастье.