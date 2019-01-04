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«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения

04 января 2019 21:06
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Новости Беларуси. Чудеса на Рождество случаются. Об этом точно знают воспитанники Костюковичского центра развивающего обучения и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне новогодних праздников каждый из них загадал желание и рассказал, какой бы хотел получить подарок. Как исполняются детские желания и почему дарить праздник – это очень просто, узнавал корреспондент Юрий Прокопенко.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-1

Эти кадры мы снимали накануне новогодних праздников. В центральном универмаге Могилева волонтеры движения «Доброе сердце» развернули пункт сбора подарков, а рядом установили елку. Не простую, а елку желаний.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-4

Вместо шариков и гирлянд – открытки с фотографиями детей и их пожелания. Куклы, машинки, конструкторы – обычные мечты.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-7

Мария Кот, жительница Могилева:
Рядом находится магазин игрушек. И почему бы не зайти и не сделать детям подарок?

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-10

Людмила Гущина, жительница Могилева:
Я считаю, идея замечательная – проведения данной акции. Тем более, в универмаге Могилева есть возможность купить эту игрушку. Думаю, ничего не стоит купить и подарить детям.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-13

Восьмилетняя Марина остановилась у открытки своей ровесницы Дианы Максименко. Девочка из Костюковичей просит на Новый год куклу. Марина тоже любит играть с Барби и Машей, но желание сделать приятно, даже незнакомому человеку, перевешивает.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-16

Марина Дубровская, жительница Могилева:
Увидела елку желаний и решила девочке подарить куклу. Для меня 6 рублей – это недорого, а девочке хочется сделать приятно.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-19

Юрий Прокопенко, СТВ:
Могилевчане активно откликнулись на призыв волонтеров и за месяц собрали более 20 вот таких коробок. Здесь в основном игрушки, но есть также канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь и сладости. Главный адресат – Костюковичский центр развивающего обучения и развития.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-22

Здесь обучается 48 детей. У каждого из них своя непростая судьба и тяжелый диагноз – ДЦП, синдром Дауна. Гости устроили для них настоящий праздник: подготовили новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, интересные конкурсы и, конечно же, подарки. Каждый получил то, что хотел.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-25

Держи. Тебе пожарную машину.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-28

Эдуард Болдырев:
Я хотел себе такую машину, я буду с ней играть.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-31

Евгения Веренкова, учитель дефектолог Костюковичского центра развивающего обучения и развития:
Диана наша плохо говорит. Она говорит: «Большое спасибо Дедушке Морозу и тем деткам, людям, которые участвовали в акции добра.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-34

Диане Максименко мы передали персональный привет и поздравления с новым годом и рождеством. Все, как просила Марина из Могилева.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-37

Павел Алексо, первый секретарь Могилевского областной организации БРСМ:
Подарков всегда очень много. Здорово, что люди неравнодушные, что понимают ценность этой маленькой частички внимания, которое для ребенка, маленького человека, огромное счастье.

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения-40

Следующим пунктом остановки волонтеров станет Славгород. На днях они отвезут часть подарков в детский дом семейного типа, в котором супруги Тихоновы воспитывают шестерых детей. Они тоже убедятся – «Чудеса на Рождество» случаются, нужно в них только верить.

# Благотворительная акция # общество # Юрий Прокопенко # Павел Алексо # Фотофакт

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