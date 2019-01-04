«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения
Новости Беларуси. Чудеса на Рождество случаются. Об этом точно знают воспитанники Костюковичского центра развивающего обучения и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне новогодних праздников каждый из них загадал желание и рассказал, какой бы хотел получить подарок. Как исполняются детские желания и почему дарить праздник – это очень просто, узнавал корреспондент Юрий Прокопенко.
Эти кадры мы снимали накануне новогодних праздников. В центральном универмаге Могилева волонтеры движения «Доброе сердце» развернули пункт сбора подарков, а рядом установили елку. Не простую, а елку желаний.
Вместо шариков и гирлянд – открытки с фотографиями детей и их пожелания. Куклы, машинки, конструкторы – обычные мечты.
Мария Кот, жительница Могилева:
Рядом находится магазин игрушек. И почему бы не зайти и не сделать детям подарок?
Людмила Гущина, жительница Могилева:
Я считаю, идея замечательная – проведения данной акции. Тем более, в универмаге Могилева есть возможность купить эту игрушку. Думаю, ничего не стоит купить и подарить детям.
Восьмилетняя Марина остановилась у открытки своей ровесницы Дианы Максименко. Девочка из Костюковичей просит на Новый год куклу. Марина тоже любит играть с Барби и Машей, но желание сделать приятно, даже незнакомому человеку, перевешивает.
Марина Дубровская, жительница Могилева:
Увидела елку желаний и решила девочке подарить куклу. Для меня 6 рублей – это недорого, а девочке хочется сделать приятно.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Могилевчане активно откликнулись на призыв волонтеров и за месяц собрали более 20 вот таких коробок. Здесь в основном игрушки, но есть также канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь и сладости. Главный адресат – Костюковичский центр развивающего обучения и развития.
Здесь обучается 48 детей. У каждого из них своя непростая судьба и тяжелый диагноз – ДЦП, синдром Дауна. Гости устроили для них настоящий праздник: подготовили новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, интересные конкурсы и, конечно же, подарки. Каждый получил то, что хотел.
Держи. Тебе пожарную машину.
Эдуард Болдырев:
Я хотел себе такую машину, я буду с ней играть.
Евгения Веренкова, учитель дефектолог Костюковичского центра развивающего обучения и развития:
Диана наша плохо говорит. Она говорит: «Большое спасибо Дедушке Морозу и тем деткам, людям, которые участвовали в акции добра.
Диане Максименко мы передали персональный привет и поздравления с новым годом и рождеством. Все, как просила Марина из Могилева.
Павел Алексо, первый секретарь Могилевского областной организации БРСМ:
Подарков всегда очень много. Здорово, что люди неравнодушные, что понимают ценность этой маленькой частички внимания, которое для ребенка, маленького человека, огромное счастье.
Следующим пунктом остановки волонтеров станет Славгород. На днях они отвезут часть подарков в детский дом семейного типа, в котором супруги Тихоновы воспитывают шестерых детей. Они тоже убедятся – «Чудеса на Рождество» случаются, нужно в них только верить.