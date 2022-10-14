Чтобы всё было по ГОСТу! Стандартизации Беларуси – 30 лет

Новости Беларуси. Ежегодно 14 октября отмечается День стандартизации. Это международная дата, которая призвана обратить внимание людей на важность создания единых стандартов и отметить вклад специалистов в эту ответственную и необходимую работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же сегодня Госкомитет по стандартизации Беларуси отмечает 30 лет со дня образования. К юбилею в Минске наградили лучших работников в этой сфере. Подробнее – в материале Карины Верховцевой.

Знак качества белорусских товаров уже не понаслышке знают в мировом сообществе. Более 30 тысяч действующих в стране стандартов устанавливают требования к качеству и безопасности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. Чтобы все было, как говорится по ГОСТу, десятки тысяч сотрудников в разных отраслях ежедневно вносят вклад в развитие отрасли. Сегодня научно-техническая общественность отмечает профессиональный праздник.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Стандартизация – это наша работа. Мы любим стандартизацию, поэтому в ней работаем. Тот, кто в стандартизации отработал много лет, тот отсюда просто так не уходит. В этом году нашему институту – 50 лет. Сохранилась память наставничества от тех поколений, которые здесь работали и эту планку высокого технического уровня специалистов донесли до этого дня.

Антон Лукашевич, начальник службы стандартизации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Наша компания всегда старается высоко нести планку стандартизации в нашей республике. И я надеюсь, что наша работа оценена по достоинству. В дальнейшем мы будем также высоко стараться работать и достигать результатов в этом направлении.

Более сотни специалистов со всей страны приняли участие в тематической конференции. Здесь главный вопрос диктует повестка. Какие перспективы развития имеет национальная стандартизация с учетом современных вызовов. Однако такой праздник – отличный повод и для того, чтобы наградить лучших в своей сфере.

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

В этом году организовали конкурс «Лучший стандартизатор». И провели его среди предприятий промышленности, госорганов, в том числе и тех, кто разрабатывает стандарты в небольших подразделениях и небольших предприятиях.