«Чтобы урожай хорошим был»: как отпраздновали «Дожинки-2017» в Смолевичах

Приятно начинать программу с хороших новостей. Особенно про еду. Сытый человек – добрый человек. И когда полны закрома страны, добро уже в другом смысле можно наживать. Хороший урожай в этом году собран в Беларуси. И сегодня «Дожинки» проходят в двух областях – Могилевской и Минской.

В Кличеве Могилевской области чествовали героев жатвы. Шествие передовиков прошло по улице Ленинской. Как символ благоденствия в районном центре установили скульптурную композицию «Рог изобилия». Организовали спортивный праздник навстречу Европейским олимпийским играм, которые в 2019 году пройдут в Беларуси. Для поднятия настроения домашнюю живность включили в программу состязаний. И приятно сообщить (как минимум, из корпоративных чувств), что в Кличеве открыт памятный знак военным журналистам Могилевщины.

Традиционный лидер по сбору зерновых – Минская область. Она формирует самый большой кусок республиканского каравая и сегодня проводит «Дожинки» в Смолевичах. Праздник урожая радует креативом, начиная с пряничных шахмат, и весельем в стиле славного «Октоберфеста». Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк – о героях и самых интересных эпизодах областного праздника урожая.

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