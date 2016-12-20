Чтобы у них было счастливое детство: «Белнефтехим» поздравил детей из школы-интерната с Новым годом

Новости Беларуси. Подарки 20 декабря вручали и в Минске.

К воспитанникам вспомогательной школы-интерната в гости приехали представители концерна «Белнефтехим».

Настроение зимней сказки дарили не организаторы праздника детям, а сами малыши удивляли взрослых: пели, танцевали, рассказывали стихи и говорили Деду Морозу искреннее «спасибо» за долгожданные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кузьменков, заместитель начальника управления организационно-информационной работы и контроля концерна «Белнефтехим»:

Когда приходишь сюда, всегда переполняет чувство ответственности. Прежде всего за то, чтобы эти дети выросли достойными гражданами Республики Беларусь.