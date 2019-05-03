«Чтобы только мир был на земле – это единственное счастье». Как сотрудники Белагропромбанка поздравляют ветеранов

9 мая – это особый день для каждого из нас. В этом празднике – история страны, боль утрат, радость Победы и мирной жизни, которую нам подарили герои, подвиг которых останется в нашей памяти навсегда. И поэтому особое место в деятельности общественных объединений «Белая Русь» и БРСМ, а также Объединенной профсоюзной организации Белагропромбанка занимает поддержка ветеранов.

Екатерина Литвина, главный специалист Отдела управления человеческими ресурсами Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:

Мы накануне Дня Победы стараемся не остаться в стороне и поздравить с праздником наших бывших работников и ветеранов войны. Наша помощь и поддержка ветеранов осуществляется постоянно, мы принимаем участие и организовываем встречи с ветеранами, с нашим трудовым коллективом, приглашаем на чаепитие.

Много славных страниц вписали в летопись победы защитники нашего Отечества. Одна из них — партизанское движение в Логойском районе. На гранитных плитах мемориального комплекса на Паненской Горе в Логойске выбиты фамилии солдат, защищавших этот город. Именно сюда в канун Дня Победы приходят работники центра банковских услуг в городе Логойске почтить память героев.

Оксана Ермолович, начальник Центра банковских услуг №503 ОАО «Белагропромбанк» в г. Логойске:

На данной территории мы сейчас находимся, где захоронены мои дедушки, прадедушки и просто люди, которые защищали Логойск и Логойщину. На сегодняшний день у нас остался один ветеран и мы благодарны ему, низкий поклон ему за мирное небо, ясное солнце и пение птиц.

Ветеран войны и труда Вячеслав Владимирович Глымбоцкий всегда рад гостям. Его жизнь – это пример любви к Родине, преданности делу и жизненного оптимизма для каждого из нас. Учеником старших классов встретил он войну.

Вячеслав Глымбоцкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Я в 1941 году окончил 7 классов и вдруг война. Отряд Котовского был первый, он около нашей деревни базировался, а потом отряд Пономаренко. Потом добровольцем на фронт.

После войны 41 год Вячеслав Владимирович проработал в банке, стал основателем династии – его дочь и внук также связали свою жизнь с Белагропромбанком. Сегодня Вячеслав Владимирович имеет троих внуков, 6 правнуков и уже 2 праправнучки. Вячеслав Глымбоцкий:

Чтобы только мир был на земле – это единственное счастье, а за мир надо бороться обязательно.