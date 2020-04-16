Чтобы минимизировать контакты с родными. Ещё одна гостиница в Минске стала временным жильём для медиков

Новости Беларуси. Еще одна гостиница стала временным жильем для медиков, которые в круглосуточном режиме помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Власти Минска для этих целей выделили отель на 180 мест на улице Купревича недалеко от Парка высоких технологий, чтобы минимизировать контакты медработников со своими родными. Заселение происходит поэтапно.

Для каждого сотрудника предусмотрен отдельный номер с душевой кабиной, санузлом и спальным местом. К слову, в гостинице уже обжились около 50 медработников.