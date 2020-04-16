Чтобы минимизировать контакты с родными. Ещё одна гостиница в Минске стала временным жильём для медиков

Новости Беларуси. Еще одна гостиница стала временным жильем для медиков, которые в круглосуточном режиме помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще одна гостиница стала временным жильем для медиков, которые в круглосуточном режиме помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Власти Минска для этих целей выделили отель на 180 мест на улице Купревича недалеко от Парка высоких технологий, чтобы минимизировать контакты медработников со своими родными. Заселение происходит поэтапно.
Для каждого сотрудника предусмотрен отдельный номер с душевой кабиной, санузлом и спальным местом. К слову, в гостинице уже обжились около 50 медработников.
Владимир Дубровский, заместитель директора ГП «Гостиницы столицы»:
Также у нас будет осуществляться питание трехразовое для медработников. Питание будет доставляться непосредственно индивидуально каждому в номер. Ежедневная обработка и уборка номеров тоже у нас предусмотрена.
Напомним, первая гостиница для медиков на Партизанском проспекте приняла постояльцев на прошлой неделе.