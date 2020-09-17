«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района

Татьяна Чашейко, директор Городейской средней школы № 2:

Это очень удобно в том плане, что ты создаешь один какой-то ресурс, а зайти можно с разных компьютеров. Соответственно, выполнять одно и то же задание дети могут выполнять дома либо находясь в школе. Это могут быть какие-то интерактивные викторины, которые они будут выполнять одновременно и при этом будут видеть результат, который будет проходить прямо на экране. То есть это такой соревновательный момент, который повышает их мотивацию.