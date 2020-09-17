«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района

Новости Беларуси. В Несвижском районе детей обучают с помощью современных технологий. Педагоги школы № 2 поселка Городея разработали и продолжают совершенствовать электронные учебники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Несвижском районе детей обучают с помощью современных технологий. Педагоги школы № 2 поселка Городея разработали и продолжают совершенствовать электронные учебники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это иллюстрационное приложение к школьным учебникам, карточки-задания на определенные темы, компьютерные тесты, интерактивные викторины. Ноу-хау позволяет учащимся легче усваивать материал.
Татьяна Чашейко, директор Городейской средней школы № 2:
Это очень удобно в том плане, что ты создаешь один какой-то ресурс, а зайти можно с разных компьютеров. Соответственно, выполнять одно и то же задание дети могут выполнять дома либо находясь в школе. Это могут быть какие-то интерактивные викторины, которые они будут выполнять одновременно и при этом будут видеть результат, который будет проходить прямо на экране. То есть это такой соревновательный момент, который повышает их мотивацию.
Елена Лебедько, учитель Городейской средней школы № 2:
Чтобы это было интересно детям, мы используем и флеш-анимацию, и видеоресурсы различного формата. Мы используем презентации практически к каждому уроку.
Пока что такие виртуальные учебники рассчитаны на учеников начальной школы. В планах разработать электронный контент и для старшеклассников.