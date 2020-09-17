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«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района

17 сентября 2020 15:46
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Новости Беларуси. В Несвижском районе детей обучают с помощью современных технологий. Педагоги школы № 2 поселка Городея разработали и продолжают совершенствовать электронные учебники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района-1

Это иллюстрационное приложение к школьным учебникам, карточки-задания на определенные темы, компьютерные тесты, интерактивные викторины. Ноу-хау позволяет учащимся легче усваивать материал.

«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района-4

Татьяна Чашейко, директор Городейской средней школы № 2:
Это очень удобно в том плане, что ты создаешь один какой-то ресурс, а зайти можно с разных компьютеров. Соответственно, выполнять одно и то же задание дети могут выполнять дома либо находясь в школе. Это могут быть какие-то интерактивные викторины, которые они будут выполнять одновременно и при этом будут видеть результат, который будет проходить прямо на экране. То есть это такой соревновательный момент, который повышает их мотивацию.

«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района-7

Елена Лебедько, учитель Городейской средней школы № 2:
Чтобы это было интересно детям, мы используем и флеш-анимацию, и видеоресурсы различного формата. Мы используем презентации практически к каждому уроку.

«Чтобы это было интересно детям». Электронные пособия разработали педагоги Несвижского района-10

Пока что такие виртуальные учебники рассчитаны на учеников начальной школы. В планах разработать электронный контент и для старшеклассников.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Чашейко # Елена Лебедько # Фотофакт

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