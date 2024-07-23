Что вызывает перекрёстную аллергию? Поделился врач-педиатр

Перекрестная аллергия – это аномальная реакция организма на аллергены, обладающие сходной структурой с теми, на которые он уже имеет аллергическую реакцию. Такой тип аллергии может вызывать различные симптомы, такие как зуд, высыпание на кожу, насморк, отек и даже анафилактический шок.

Ольга Березун, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:

Когда у вас есть, например, аллергия на пыльцу растений, вы, съев какой-то продукт, ощущаются те же симптомы. В Республике Беларусь чаще всего перекрестную аллергию могут давать следующие группы. Первая – это пыльца растений. Здесь во главе всего – береза. Если, например, у вас есть аллергия на березу, то вы можете получить реакцию на яблоко, на персик, на помидор, на грушу. Механизм развития перекрестной аллергии заключается в том, что антитела, образованные в результате воздействия первого аллергена, могут реагировать на структурно сходные аллергены, вызывая реакцию. Ольга Березун:

Луговые травы. На какие продукты могут быть перекрест? Это дыня, апельсин, помидоры и на специи, чаще всего базилик. И третья группа – это полынь. Вот здесь со специями нужно быть вообще аккуратненько. Потому что петрушка, укроп, базилик дают перекрестную реакцию. А из таких фруктов или овощей только томаты.

Так как мы съедаем эти продукты, пациенты зачастую ощущают покалывание в губах, першение, осиплость голоса и даже отек языка. Ольга Березун:

Принять антигистаминный препарат и посмотреть за своим самочувствием. Конечно, перекрестная аллергия редко вызывает какие-то тяжелые состояния, анафилаксию, но вы всегда должны следить за собой. Если антигистаминный препарат не помог, вы должны обязательно позвонить в скорую и вызвать бригаду. Для предотвращения перекрестной аллергии необходимо провести тщательное обследование и выявить возможные аллергены, на которые он реагирует. Также важно избегать с ними контакта и следовать рекомендациям врача по антиаллергической терапии.

Ольга Березун:

Но как доктору помочь определиться, на что все-таки идет эта перекрестная реакция? В идеале это составит пищевой дневник. Например, вы съели дыню, и у вас появилась такая реакция. Есть тесты аллергологические, и мы не можем сделать на все. Нам надо знать, например, прик-тесты, скарификационные, которые в народе царапками называются, наносятся определенные аллергены, и ваш дневничок всегда поможет доктору четко сориентироваться. Из-за перекрестной аллергии могут возникать реакции даже на лекарственные препараты. К примеру, при аллергии на сыр может наблюдаться непереносимость пенициллина. Также реакции наблюдаются между мясом кролика и вакциной против столбняка.

Ольга Березун:

Если у вас есть такая реакция на потребление сырого продукта, Но если вы его приготовите, такой реакции не будет. Почему? Этот аллерген – белок, который вызывает в сыром виде все эти клинические проявления, при приготовлении разрушается, потому что он термолабильный. Поэтому шарлотку, печеные яблочки вы в таком случае есть можете. Если, например, это томаты, то, добавляя в рагу и туша, вы точно также разрушаете этот аллерген и можете спокойно его употреблять в пищу. Важно помнить, что перекрестную аллергию можно успешно контролировать при условии своевременного обращения к врачу, соблюдении рекомендаций по лечению и предотвращению контакта с аллергенами. Будьте внимательны к собственному здоровью.