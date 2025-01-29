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Что в гардеробе у минчан? Модный опрос жителей столицы

29 января 2025 12:00
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Что в гардеробе у минчан? Модный опрос жителей столицы-1

За модой не слежу. Сегодня хотела, чтобы было удобно, тепло и ярко, потому что на улице слишком серо, хочется какого-то веселья. В Минске все красивые, уличная мода очень яркая, все выделяются, особенно молодые люди.

Что в гардеробе у минчан? Модный опрос жителей столицы-3

Я одеваю то, что удобно, что мэтчится с моим образом жизни, потому что я в тренировках, в танцах, больше в уличной стилистике. Всегда что-то широкое, микроаксессуары – и в принципе все.

Что в гардеробе у минчан? Модный опрос жителей столицы-5

Я человек настроения, обычно мой образ полностью отражает мое настроение. Сегодня у меня настроение не очень, поэтому я его в тотал блэк затянула.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси

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