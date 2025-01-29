Что в гардеробе у минчан? Модный опрос жителей столицы

За модой не слежу. Сегодня хотела, чтобы было удобно, тепло и ярко, потому что на улице слишком серо, хочется какого-то веселья. В Минске все красивые, уличная мода очень яркая, все выделяются, особенно молодые люди.

Я одеваю то, что удобно, что мэтчится с моим образом жизни, потому что я в тренировках, в танцах, больше в уличной стилистике. Всегда что-то широкое, микроаксессуары – и в принципе все.