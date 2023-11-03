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Что такое Оперативная таможня? Узнали интересные факты о молодом белорусском ведомстве

03 ноября 2023 07:16
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Исполняется восемь лет со дня образования Оперативной таможни. 3 ноября 2015 года Оперативная таможня начала работать в структуре таможенных органов Беларуси.

Что такое Оперативная таможня, какие требования к кандидатам на работу и какие традиции существуют в органах? Поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Что такое Оперативная таможня? Узнали интересные факты о молодом белорусском ведомстве-1

Константин Голомидов, советник таможенной службы второго ранга, начальник оперативно-дежурного отдела Оперативной таможни:
Оперативная таможня – самая молодая в Республике Беларусь. Она была создана по решению главы государства. Это таможня специального назначения, особенная таможня со специфическими задачами.

Если у каждой таможни есть свой регион деятельности, то у нас – вся республика. Мы единственная таможня, которая уполномочена проводить контрольные и специальные мероприятия на всей территории Республики Беларусь и на границах. Цель этих мероприятий – выявление и пресечение правонарушений в сфере таможенного дела. Работают оперативные сотрудники, и проводятся дознания.

Подробности в видео.

# Таможня Беларуси # общество # Константин Голомидов # Фотофакт

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