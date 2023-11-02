«Людей погробили, а теперь вышли и извиняетесь». Муковозчик прокомментировал заявление Залужного

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим собрание у Александра Лукашенко и воссоздание военной прокуратуры. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:

Залужный заявил: контрнаступ не удался, прорыва не будет. Мы об этом еще в июле сказали.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

То есть отрезвление доходит до людей понемножку, и уже самые горячие головы…

Григорий Азаренок:

По офицерским понятиям после такого пишут заявление об отставке.