«Людей погробили, а теперь вышли и извиняетесь». Муковозчик прокомментировал заявление Залужного

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим собрание у Александра Лукашенко и воссоздание военной прокуратуры. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Григорий Азаренок, СТВ:
Залужный заявил: контрнаступ не удался, прорыва не будет. Мы об этом еще в июле сказали.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
То есть отрезвление доходит до людей понемножку, и уже самые горячие головы…
Григорий Азаренок:
По офицерским понятиям после такого пишут заявление об отставке.
Андрей Муковозчик:
По офицерским понятиям заявление об отставке не пишется, а стреляется. Сначала надо было положить столько жизней с той и с другой стороны и ничего не добиться. После чего объяснить, почему мы ничего не добились.
Григорий Азаренок:
Натовцы, говорит, подвели.
Андрей Муковозчик:
Их уставы не подходят, не те книжки мы читали, а надо было читать книжки 1941 года, советские. А кто тебе мешал читать? Тебя же называют самым главным читателем во всей советской армии, самым умным генералом во всей советской армии. Чего же ты не прочитал ту книжку, а прочитал одни натовские? То есть людей погробили, а теперь вышли и извиняетесь, ошибочка вышла, мы тут немножечко за мирные переговоры сядем.
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