Правительство дополнило перечень товаров, реализация которых запрещена в Беларуси

Новости Беларуси. Перечень товаров, запрещенных к реализации на территории Беларуси, дополнен. По решению правительства, в него включены некоторые товары из Латвии. Мера принята в ответ на решение Риги о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке такие товары, как кофе, джемы, фруктовые желе и мармелады, фрукты и орехи, соки, воды, пиво, а также крепкие спиртные и прочие сброженные напитки. Кроме того, это отдельные позиции товаров легкой промышленности и некоторые строительные материалы. Их ввоз и реализация запрещены с момента вступления в силу постановления после официального опубликования документа.