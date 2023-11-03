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Правительство дополнило перечень товаров, реализация которых запрещена в Беларуси

03 ноября 2023 06:12
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Новости Беларуси. Перечень товаров, запрещенных к реализации на территории Беларуси, дополнен. По решению правительства, в него включены некоторые товары из Латвии. Мера принята в ответ на решение Риги о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство дополнило перечень товаров, реализация которых запрещена в Беларуси-1

В списке такие товары, как кофе, джемы, фруктовые желе и мармелады, фрукты и орехи, соки, воды, пиво, а также крепкие спиртные и прочие сброженные напитки. Кроме того, это отдельные позиции товаров легкой промышленности и некоторые строительные материалы. Их ввоз и реализация запрещены с момента вступления в силу постановления после официального опубликования документа.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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