Фестиваль неограниченных талантов. Международный инклюзивный форум стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске начался международный форум «Сотворение». Он собрал одаренных детей и молодежь с особенностями развития из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске начался международный форум «Сотворение». Он собрал одаренных детей и молодежь с особенностями развития из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении четырех дней зрителей и участников ждут яркие творческие номера. Юные исполнители представят знаменитые инструментальные и вокальные произведения, а также народные песни, джазовые композиции и эстрадные шлягеры. Кроме того, ребят ожидают познавательные экскурсии по историческим местам Беларуси, их родители смогут получить ценные советы специалистов.
Екатерина Савельева (Россия):
Этот фестиваль покорил нас. Во-первых, здесь очень душевная, доброжелательная обстановка для детей, молодежи, юношества с ограниченными возможностями, которая позволяет раскрыть таланты ребят.
Анастасия Лебедева, организатор фестиваля-форума «Сотворение»:
Во-первых, это общение между собой, желание творить, учиться, это контакты с учебным заведением. Это очень важно. Мы помогаем найти им эти контакты, заручиться поддержкой педагогов. Конечно, хочется отметить и сотрудничество между нашими странами. Это очень важный момент. Потому что мы действительно создаем платформу, атмосферу для культурного, гуманитарного обмена и сотрудничества между Россией и Беларусью.
Кроме Минска, мероприятия фестиваля запланированы в Несвиже. Завершится он в воскресенье, 5 ноября, гала-концертом. Талантливые дети докажут, что их возможности не ограничены. Основная цель проекта – это оказание всесторонней помощи творчески одаренным детям и подросткам, занимающимся академическим музыкальным искусством.