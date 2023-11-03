Прямой эфир

Фестиваль неограниченных талантов. Международный инклюзивный форум стартовал в Минске

03 ноября 2023 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске начался международный форум «Сотворение». Он собрал одаренных детей и молодежь с особенностями развития из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль неограниченных талантов. Международный инклюзивный форум стартовал в Минске-1

На протяжении четырех дней зрителей и участников ждут яркие творческие номера. Юные исполнители представят знаменитые инструментальные и вокальные произведения, а также народные песни, джазовые композиции и эстрадные шлягеры. Кроме того, ребят ожидают познавательные экскурсии по историческим местам Беларуси, их родители смогут получить ценные советы специалистов.

Фестиваль неограниченных талантов. Международный инклюзивный форум стартовал в Минске-4

Екатерина Савельева (Россия):
Этот фестиваль покорил нас. Во-первых, здесь очень душевная, доброжелательная обстановка для детей, молодежи, юношества с ограниченными возможностями, которая позволяет раскрыть таланты ребят.

Фестиваль неограниченных талантов. Международный инклюзивный форум стартовал в Минске-7

Анастасия Лебедева, организатор фестиваля-форума «Сотворение»:
Во-первых, это общение между собой, желание творить, учиться, это контакты с учебным заведением. Это очень важно. Мы помогаем найти им эти контакты, заручиться поддержкой педагогов. Конечно, хочется отметить и сотрудничество между нашими странами. Это очень важный момент. Потому что мы действительно создаем платформу, атмосферу для культурного, гуманитарного обмена и сотрудничества между Россией и Беларусью.

Фестиваль неограниченных талантов. Международный инклюзивный форум стартовал в Минске-10

Кроме Минска, мероприятия фестиваля запланированы в Несвиже. Завершится он в воскресенье, 5 ноября, гала-концертом. Талантливые дети докажут, что их возможности не ограничены. Основная цель проекта – это оказание всесторонней помощи творчески одаренным детям и подросткам, занимающимся академическим музыкальным искусством.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство дополнило перечень товаров, реализация которых запрещена в Беларуси
03 ноября 2023 06:12

Правительство дополнило перечень товаров, реализация которых запрещена в Беларуси

«Людей погробили, а теперь вышли и извиняетесь». Муковозчик прокомментировал заявление Залужного
02 ноября 2023 19:48

«Людей погробили, а теперь вышли и извиняетесь». Муковозчик прокомментировал заявление Залужного

Как Лукашенко принимает решения и зачем для этого нужны совещания? Рассказал Андрей Муковозчик
02 ноября 2023 18:49

Как Лукашенко принимает решения и зачем для этого нужны совещания? Рассказал Андрей Муковозчик