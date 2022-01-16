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Что стало триггером мятежа в Казахстане? Анализ прошлого и прогноз на будущее. Анонс ток-шоу «По существу»

16 января 2022 16:30
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С какой стороны летел тротил в угли мирных протестов в Казахстане? Что стало триггером мятежа? Как проявилась сила союза и ментальные милитари-позиции миролюбивых белорусов? Выводы сделаны вместе с выводом миротворческого контингента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Через призму международной лупы эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрят военно-политические события начала 2022 года. Анализ прошлого и прогноз на будущее.

Включайте СТВ 17 января в 18:30 и смотрите единственное на отечественном телевидении ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

# Протесты в Казахстане # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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