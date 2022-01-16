Что стало триггером мятежа в Казахстане? Анализ прошлого и прогноз на будущее. Анонс ток-шоу «По существу»

С какой стороны летел тротил в угли мирных протестов в Казахстане? Что стало триггером мятежа? Как проявилась сила союза и ментальные милитари-позиции миролюбивых белорусов? Выводы сделаны вместе с выводом миротворческого контингента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Через призму международной лупы эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрят военно-политические события начала 2022 года. Анализ прошлого и прогноз на будущее.