Что скрывают белорусские недры? – расследование «Недели»

Новости Беларуси. И на закуску сегодня откровения людей, пожалуй, самой романтической профессии – геологов. Образ бородатого человека с гитарой, конечно, во многом художественный вымысел, но тайн в их повседневной работе предостаточно. Мы пообщались с теми, кто знает, где в Беларуси можно докопаться до золота и даже платины. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ рассуждает о том, что не на поверхности.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Музей валунов – одно из самых загадочных мест Минска. Только представьте, эти каменные исполины миллионы лет назад к нам занес великий ледник. Они были разбросаны по всей стране и обрели общий дом лишь в семидесятых. Тысячи валунов с разных уголков Беларуси сюда привезли именно геологи.

Их профессия изначально окутана неким ореолом романтики. Но на деле – костер и гитара лишь бонус к той работе, которую едва ли кто-то назовет легкой. Долгие экспедиции, изнуряющий физический труд и порой полное отсутствие благ цивилизации. И все же это тот случай, когда глаза горят. Да еще как! И на кадрах более чем полувековой давности, и в этих современных учебных аудиториях.

Маргарита Березюк, студент 1-го курса географического факультета Белорусского государственного университета:

Я надеюсь продолжать работу старших геологов и открыть что-нибудь полезное на благо нашей республики.

Так что же могут скрывать недра белорусской земли? Будем разбираться. Наша территория размещается на древней Восточно-Европейской платформе. Строение таких платформ – двухъярусное. Верхний ярус – осадочный чехол, нижний – фундамент. А вот глубина залегания последнего у нас доходит до 6 километров.

Владимир Моисеенко, главный геолог филиала «Геофизическая экспедиция» научно-производственного центра по геологии:

С одной стороны, у нас сразу сверху большое количество строительных материалов. Но вместе с тем это вносит определенные сложности: у нас глубоко перекрыт фундамент наш геологический. В осадочном чехле мы почти все смогли взять. Наши дальнейшие перспективы – выход на глубины.

Сегодня в стране выявлено более десяти тысяч месторождений полезных ископаемых. Такие факты еще раз подтверждают: стереотип о бедности белорусской земли не более чем просто стереотип. Геологам удалось обнаружить даже след благородных металлов.

Алла Толкачикова, начальник отдела Научно-производственного центра по геологии:

За последний период работы у нас был выявлен один интересный участок в Зуберева, где, например, содержание платиноидов 2,6 грамма. Были получены интересные результаты по тому же Новоселковскому месторождению. Там, например, мы обнаружили повышенное содержание серебра и палладия.

Александр Мотузко, кандидат географических наук, доцент кафедры инженерной геологии и геофизики географического факультета Белорусского государственного университета:

С точки зрения геологии, у нас все есть. У нас в недрах – вся таблица Менделеева существует. Но с точки зрения промышленности – это не всегда совпадает. О них надо помнить, о них надо заботиться. Придет время, найдутся способы, технологии, которые смогут эти вещи разрабатывать.

Бурение скважины и правда удовольствие не из дешевых. И если речь идет о малых концентрациях ресурса, добывать его экономически просто невыгодно. Да, драгоценные крупицы встречаются и в Беларуси. Но пока не в тех масштабах.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В фундаменте кристаллическом на территории Беларуси (это, правда, очень большие глубины) встречаются гранаты. Это достаточно ценное сырье, но пока технологически невыгодна добыча их. Есть у нас и признаки того, что в Беларуси могут быть выявлены месторождения алмазов. Действительно, есть проявления золота. Но вот эти проявления выявлены на достаточных глубинах.

При этом не менее важный ресурс сегодня – вода. В Беларуси не только колоссальный запас пресной воды, но и большой объем минеральной. Но и это еще не весь спектр геологического ресурса.

Александр Мотузко, кандидат географических наук, доцент кафедры инженерной геологии и геофизики географического факультета Белорусского государственного университета:

Воды внутри земли у нас разного спектра, разной температуры и разной концентрации. И вот это является нашим большим богатством, потому что это оздоровительная вещь, это лекарства, это ресурс для санаториев, для зон отдыха.

Кроме полезных ископаемых и не менее полезных ресурсов, на территории нашей страны встречались и весьма любопытные экземпляры. Некоторые буквально сваливались с неба.

Валентина Смолякова, заведующая музеем землеведения:

У нас в музее имеется два экспоната наших белорусских метеоритов. Они сейчас очень востребованы. Самый большой весит почти 3 кг. Это Брагинский метеорит.

Метеорит в руках Валентины Леонтьевны известен на весь мир. Железокаменный палласит – это очень редкий тип «космических пришельцев». А эти природные уникумы наши геологи нашли уже в Красносельском районе.

Валентина Смолякова, заведующая музеем землеведения:

Это коллекция кремней. Это горная порода. Наши белорусские кремни. Вот к нам приезжают гости, и просто потрясает всех. Они настолько фантазийные, настолько привлекательные и, мало того, они еще и целебные!

Александр Святогоров, геолог:

Вот это второй найденный алмаз. Это обломок 0,75 мм. А это знаки золота. 36 знаков золота. В том же ручье. Они все увеличены, но они есть.

Александр Святогоров – один из старейших геологов Беларуси. Куда только не заносил его ветер науки: Александр Александрович обошел весь Советский Союз, довелось поработать даже в Сирии. Он всю жизнь посвятил геологии, а та ответила взаимностью. Дала то, чего не измерить всеми ресурсами мира.

Александр Святогоров, геолог:

Прежде всего, друзей. Это трудно и не нужно, возможно, даже объяснять. Настоящих верных друзей. Второе – это азарт и прелесть первооткрывательства. Встреча с абсолютной неизвестностью. Ты идешь, не знаешь, что тебя ждет. У меня несколько встреч было с медведями, я тонул, змея ядовитая кусала. Вот это чувство путешествия, восприятия. Это вот… Говорят, альпинист залез на эту гору и что? Вот это примерно такой же вопрос. Это все!

А после, как когда-то в палаточном лагере вдалеке от дома, он возьмет неизменную спутницу… И пусть не у костра, зато с тем же задором. В этом году Александр Александрович справил 80-летие, но в геологическом строю он по-прежнему в первой шеренге. Ведь недаром он один из лучших дешифровщиков космических снимков. Сверху виднее: по данным, которые передает спутник он, как книгу, читает перспективы белорусской геологии.