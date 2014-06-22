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Что поможет на ЦТ: знания или шпионское оборудование?

22 июня 2014 19:45
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Новости Беларуси. Расследование канала СТВ. Централизованное тестирование в самом разгаре. На неделе вчерашние школьники сдавали самый сложный предмет — математику. Экзамены проходят спокойно и без серьезных нарушений — отмечают организаторы испытательного марафона. Ну а мы решили выяснить стоит ли рассчитывать на знаменитое «профессор-лопух» и вооружиться шпионским оборудованием?

Раннее утро. Только половина десятого. Во дворике БНТУ — уже сотни абитуриентов. Пришли проверить знания по математике. Кто- то   заправляет  мозг шоколадом, свято веря в то, что он помогает,  кто-то читает шпоргалки.  Ну самые неординарные личности не то от волнения, не то от уверенности выплясывают рок-н-ролл.

Синусы, косинусы, квадратные уравнения. Это единственное, что сейчас у них в голове. Вика и Настя на пальцах повторяют материал за 11-летку. Они из обычной средней школы Минска. Но рассчитывает девочки не только на школьную базу. Еще и на пользу от потраченных денег на репетиторов. 

Виктория Мысливец, Анастасия Войтик, абитуриенты:
Хотя бы наполовину. Хотя бы на 50 баллов.
Мы сегодня идем, чтобы сегодня порадовались нашим результатам.

А тем временем Света Кухарева из поселка Яновичи Витебской области, просуммировав  все плюсы и минусы, отказалась от занятий с репетитором. Нет, возможность была. Просто девочка решила готовиться самостоятельно, понимая, что родителям тяжело финансово. Да и ездить приходилось за 50 километров 2 раза в неделю. Уравниловка сельских и городских детей по баллам при  поступлении ее совсем не пугает. Это, говорит, не математический пример, где должна быть разница чисел.      

Светлана Кухарева, абитуриент:
Все дети одинаковые. И знания даются всем детям одинаковые, если ты сам не захочешь, вбить себе в голову, то ничего не получится.

А вот учителя Светы после знака равно видят другое значение.

Надежда Дудник, учитель русского языка и литературы  Яновичской средней школы: 
Городские дети могут посещать вечерние занятия при высших учебных заведениях, то наши дети лишены этого. Однако учителя дополнительно занимаются с детьми, которые собираются сдавать централизованное тестирование по тем предметам, которые им нужны.

Родители Светы, которые все время на работе, в подготовительный процесс не вмешивались. Папа, он водитель в местном хозяйстве, положа руку на сердце, говорит, ему и вовсе вникать особо некогда.  

Константин Кухарев:
Она у нас самостоятельная. Сама едет, сама сдает, сама учиться. 

И на тестирование ее отвезти некому. На один из самых решающих экзаменов в своей жизни Света добралась самостоятельно. В это время в Минске абитуриенты уже тоже спешат заполнить аудитории.

На входе — пропускной режим. С собой — только паспорт, ручка, и чистый бланк. Но строгие правила касаются всех. В одном из кабинетов, его местоположения мы, конечно же не скажем, примерно в 10.30 начинается процедура, которая не любит лишней огласки и присутствия посторонних. Тем не менее, нам показывают, как тесты попадают к абитуриентам.

Ольга Дашкевич, заместитель председателя Госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями в БНТУ, сотрудник Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Сегодня ровно в 7.00 служба привезла запечатанные вализы. Они  были помещены в сейф. Опломбированы 2 печатями: БНТУ и госкомиссии. Проверяем печати. 

Ответственные по маршрутам проверяют конверты на целостность и в сопровождении представителя госкомиссии отправляются по аудиториям. Кстати, в каких именно кабинетах будут работать преподаватели-контролеры, они узнают за 2 часа до теста, путем жеребьевки. В сейфе остается резерв педагогических тестов и бланков ответов. Его закрывают и снова опечатывают. А ключ все это время хранится в надежном месте.     

Виктор Семенюк, заместитель председателя организационной комиссии:
Ключ в единственном экземпляре и находится у меня лично, как заместителя председателя  организационной комиссии.

Пока конверты разносят по аудиториям, у абитуриентов еще есть время отключить гаджеты. Предложений без знаний сдать ЦТ в Интернете — сотни. Звоним и интересуемся.

—На ЦТ у вас что чаще покупают?
— Все, честно говоря берут. Больше берут микронаушники, блютуз, нанонаушники просят.  

Вот так без проблем предлагают сдать экзамен. Хотя в Казахстане, например, пропускают с телефонами. Но в корпусе стоят заглушки. В Беларуси в каждой аудитории присутствует человек из госконтроля. И это не менее надежно. Однако, несмотря на предупрежедния, некоторые зачем-то решаются испытать судьбу. Кстати, члены комиссии с техническими новинками знакомы хорошо.

Виктор Семенюк, заместитель председателя организационной комиссии:
Вот был случай на биологии: пришла девушка с длинными волосами. Все нормально, никаких проблем.  Но вдруг мы услышали, что что-то фонит, какой-то прибор.  Пришлось ее попросить поднять волосы и у нее оказались наушники для усиления звука, она плохослышащая.

Сразу после интервью Виктор Михайлович уходит. У кого-то опять проблемы с паспортом. Кстати, в этом году случаев, когда забыл или откровенно забил, довольно много.

Леонарда Малец, член рабочей группы госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями, сотрудник комитета госконтроля Республики Беларусь:
Если украли сумку, если паспорт потерян, то есть справка из органов внутренних дел. И по ним допускают к сдаче. Но когда ребенок вместо ЦТ выбирает после тестирования поездку в ближнее или дальнее зарубежье. Тогда нужно расставлять приоритеты.

Ребятам раздают тесты и посторонних просят удалиться. 3 часа кроме знаний, им ничего не должно мешать.

Валентина Железная, СТВ:
Фактически у каждой аудитории стоит стол для личных вещей абитуриентов. Чего здесь только нет. И квитанции, и целые тетради с записками Пифагоров и бутылки, которые являются еще одним подтверждением, что кроме ручки, паспорта и бланка в аудиторию ничего проносить нельзя.

Этот стратегический ход организаторов — еще один шанс абитуриенту. Кто-то им воспользовался. Кто-то нет. Буквально на первых минутах уже удаляют 2 человек. А тем временем в школьных стенах не меньше своих учеников волнуются учителя. Какая она, формула успеха сдачи ЦТ? И можно ли ее вывести на уроках?

Светлана Марченко, учитель математики гимназии №1 г. Минска:
Есть оргиниальные методы решения задач, которые нужно знать. Они не очень сложные, но их нужно сдать. На уроках иногда нет времени проработать эти способы.

Евгений Романович — репетитор. С каждым годом спрос на его услуги, говорит, только растет. Уже в августе — свободных мест нет. Он уверен, школьной базы достаточно. Но есть несколько НО.

Евгений Романов, репетитор по математике:
Выпускники привыкли к школьным учебникам, где четко написано, к примеру: решить уравнение. На ЦТ же бывают задания чуть-чуть с подвохом. 

А вот учитель английского, Ольга Воронкович уверена, что, порой, дети просто не хотят брать бесплатные знания, надеясь что за год до поступления за деньги у репетитора  освоят весь курс. Хотя в случае с иностранным есть момент.

Ольга Воронкович, учитель английского языка гимназии №1 г. Минска:
Задания, которые представлены в тестах на ЦТ, покрывают больше материала, чем дается  в программе.

Татьяна собирается в медицинский. Она уже сдала биологию и язык. Впереди  ЦТ по химии. И выпускница тоже убеждает, что не все тестовые задания встречаются в школьных учебниках.

Татьяна Кравченко, абитуриент:
Если брать химию, то бывают задачи с выделением энергии. В школе мы этих задач не проходили. А в ЦТ они встречаются довольно часто.

Родители Тани на подготовку с репетиторами отдали немалую сумму. Но мама не видит недостатка в школьной системе.

Евгения Кравченко:
У нас неспециализированная школа  касательно  химии, биологии. Дочь выступила инициатором, потому что понимала, что упущены моменты. Ну и индивидуальные занятия с репетиторами, у которых систематизирован весь курс, проще подготовиться и поступить.  

Время сдачи теста по математике  заканчивается. Света Кухарева выходит в хорошем настроении, хотя, признается: задачи не удалось прощелкать как орешки. Наши минские героини в заданиях тоже нашли много острых углов.  За время съемок мы собрали такие разные мнения, что сложно привести их к  какому-то общему знаменателю. Кому-то хватает школьных знаний, кто-то идет к репетитору и от этого получает еще и уверенность, другие — нацеливаются на самоподготовку. Хотя, если по логике вещей, наверное, все 11 лет надо просто учиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Ольга Дашкевич # Виктор Семенюк

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