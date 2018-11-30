«Что эти камеры?! Мешок надел, глаза прорезал. Переоделся в медведя или зайца». 3 эффективных способа защитить дачу от вора

Михаил Кебиков, обходчик садоводческого товарищества «Заря-81» Пуховичского района:

Местный житель, какой-то он был щупленький, что просто в форточку залез и там всё забрал.

Зимой дачные воры не дремлют! Хозяева, как правило, уезжают до весны, так что заходи, живи и ешь макароны. К сожалению, большинство краж случается по нашей же вине. Например, забитые окна и табличка «продаётся» – сигнал к тому, что до первого звонка хозяева здесь вряд ли появятся.

Иван Нижник, начальник Свислочского отделения милиции Пуховичского РОВД:

Обычно разбивают стекло, вынимают штапики либо взламывают дверь, особой хитрости воры не используют. В основном это лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, либо находящиеся на самой низшей ступени социума.

Здесь лежит даже инструмент, которым можно воспользоваться. Дачники оставили этот инструмент, которым можно разбить стекло.

В садоводческом товариществе обходчик Михаил Федорович со своей сторожевой собакой внимательно осматривают участки. К счастью, непрошенных гостей немного. Установили мощные фонари, забор обнесли проволокой. Но однажды обобрали подчистую пять домиков. Михаил Кебиков:

Что эти камеры?! Мешок надел, глаза прорезал, пришел, снял эту камеру и обирает. Переоделся в медведя или в зайца. Это не выход.

Иван Нижник:

Из последних курьёзных и интересных случаев, когда мужчина, находясь по месту жительства, обнаружил, что в соседний дом было совершено проникновение. В итоге обнаружил внутри дома двух неизвестных ему мужчин, на что без зазрения совести данные лица ответили, что им разрешила хозяйка дачного дома пожить там. Излишняя упаковка провоцирует воров ещё больше. Но чем ставить стеклопакеты, которые легко можно отжать отверткой, лучше вывезите из дома всё самое ценное. Если взломают, пусть на большие банки с огурцами не рассчитывают.

Организовать потайной склад или оставить в яме вещи – дело сомнительное. У дачных мошенников слишком много времени, чтобы раскусить ваши хитрости. А вот сами ловушки с капканами, электротоком и отравленной водой лучше не делайте, спрос за несчастный случай будет с вас! Иван Нижник:

Наиболее эффективное средство – сигнализация, если она с обратной связью, приходит человеку SMS или другой сигнал. Он имеет возможность, находясь в любом городе, сообщить адрес и будет осуществлен выезд сотрудников милиции.

Хорошим решением будут также решётки на окнах и таблички якобы «ведётся видеонаблюдение». Иван Нижник:

Имел место случай, когда преступник пробрался в дачный дом и похитил среди прочего имущества банковскую карточку, попытался снять денежные средства в банкомате, расположенном в городе Минске. Несмотря на то, что была получена видеозапись с камеры банкомата, однако установить преступника так и не удалось, учитывая, что он скрыл своё лицо шарфом.