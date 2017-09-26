Что делать при кишечных инфекциях?

Новости Беларуси. О первой помощи при инфицировании желудочно-кишечного тракта, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:

Первая помощь будет, конечно же, зависеть от тех симптомов, которые будут превалировать у больных. Если это – рвота, то, естественно, желательно промывание желудка, в первую очередь, прокипячённой тёплой водой до чистых промывных вод. Если это – высокая температура, то, естественно, жаропонижающее давать. Если же здесь идёт выраженный диарейный синдром, то, в первую очередь, регидратация солевыми растворами или специально приготовленными растворами, которые продаются у нас в аптечной сети, или же – минеральная вода без газа. Второй пункт – это применение сорбентов.

Банальный активированный уголь.

Нина Богданова, ведущая:

Много раз слышала: «Марганцовки разведи и выпей, и всё будет хорошо».

Ольга Глаз:

При неправильном разведении можно просто вызвать ожог слизистой.

Поэтому лучше, желательно обычной прокипячённой водой.

Нина Богданова:

Такая помощь относится и ко взрослым, и к детям?

Ольга Глаз:

Практически да. Вряд ли Вы будете способны маленькому ребёнку, до года, промыть желудок. То есть, тогда у детей, в первую очередь, на первом месте будет стоят регидратация, то есть, восполнение потерь жидкости.