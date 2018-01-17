Что делать, если вашу вещь украли из гардероба? Разбираем алгоритм ваших действий

Из ячеек хранения универмагов и гипермаркетов начали пропадать сумки, из баров и ресторанов – пальто и шубы. Такими новостями в последнее время буквально пестрят средства массовой информации.



Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя общественной организации «Региональное общество защиты потребителей» – Дмитрий Малец.

Прописаны ли в нашем законодательстве взаимоотношения между посетителем ресторана, супермаркета или это всё не имеет под собой базы?

Дмитрий Малец, заместитель председателя общественной организации «Региональное общество защиты потребителей»:

Хранение вообще – это разновидность правового договора, поэтому эти вещи, связанные с хранением вещей, имущества, они регулируются положениями гражданского законодательства Гражданского кодекса Республики Беларусь. И нужно понимать, что договоры хранения бывают как возмездные, так и безвозмездные. Если мы говорим о договорах хранения возмездных, то это хранение автомобиля на автостоянке, безвозмездные – гардероб, ячейка в магазине. Но нужно понимать: независимо от того договор возмездный или безвозмездный, юридическое лицо обязано обеспечить сохранность вещи, которую он принял.

А как же знаменитое объявление, которое весит в магазине: «Администрация того или иного учреждения не несёт ответственность за вещи»?

Дмитрий Малец:

Если вы приходите в магазин, и стоят там ячейки. Висит такое объявление, оно не имеет под собой правовой базы. Оставляя ячейку в камере хранения, вы взамен получаете ключик или какой-то номерок – это является подтверждением заключения между вами и юридическим лицом соответствующего договора хранения. В любом случае администрация этого магазина обязана обеспечить сохранность вашего имущества. Если одним ключом можно открыть сразу пять ячеек, или замки плохо работают, то можно говорить о том, что со стороны юридического лица ненадлежащим образом исполнены условия договора хранения. И можно заявлять претензии в случае пропажи вещи к этому юридическому лицу.

У магазинов есть требование: оставлять свои вещи в камере хранения, особенно если есть другие покупки. Стоит его выполнять?

Дмитрий Малец:

Это не имеет под собой правовой основы, вам никто не сможет запретить пойти в магазин с личными вещами, и никто не имеет право вас заставить сдать их в камеру хранения. Каждый товар маркируется, можно без труда установить этот товар с этого магазина или другого магазина.

Обязаны ли мы сдавать вещи в гардероб и всё содержимое извлекать, нести его с собой?

Дмитрий Малец:

Когда вы передаёте вещи в гардероб, вам дают жетончик с номером, это является подтверждением заключения договора хранения. Поэтому всё имущество, которые вы передали гардеробу, организация обязана хранить, независимо это только пальто либо это содержимое карманов.

Я посоветовал бы вам руководствоваться таким алгоритмом. Если вы сдали вещь, а потом приходите после спектакля её забирать и выясняется, что вещи нет, в первую очередь, необходимо зафиксировать саму пропажу этой вещи, необходимо оставить соответствующую запись в книге замечаний и предложений организации, изложив всю суть. Также можно обратиться в милицию, может идти речь о каких-то противоправных действий в отношении вашего имущества. До разбирательства ни в коем случае номерок не отдавайте юридическому лицу, поскольку это единственное подтверждение заключения договора хранения.

В каком объёме организация должна возместить ущерб? Если вы потеряли номерок, как доказать, что это ваша куртка? По какой причине камера хранения или гардероб может отказать при приёме вещей?

Подробности – в материале.