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Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ

20 августа 2020 18:29
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Новости Беларуси. Особенностью политического лета в Беларуси долгое время было отсутствие какой-либо программы у так называемой оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Предлагалось «все хорошее против всего плохого». Такой инфантилизм у народа поддержки не нашел и пришло время расчехляться и срывать маски. А под ней оказалось старое и давно известное лицо – русофобия.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-1

Григорий Азаренок:
Граждане Беларуси, можете забыть о бесплатной медпомощи, пенсиях и трудоустройстве на территории России. Но самая большая дыра получится в экономике.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-4

Виталий Демиров, аналитик БИСИ:
Если взять прямые и косвенные эффекты торгово-экономического взаимодействия от Беларуси в рамках ЕАЭС, то это выльется потерями примерно в 50 % от валового внутреннего продукта нашей страны, который составляет примерно 60 миллиардов долларов.

Григорий Азаренок:
Если только приступят к реализации этого замысла – всем нашим сельхозпредприятиям можно петь реквием. А это зарплаты тысячи людей, которые кормят семьи.

Свыше 60 % иностранных инвестиций в Беларусь поступают из России. Остальные инвесторы тоже обойдут нас стороной, ведь они идут сюда в расчете на рынок ЕАЭС.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-7

Виталий Демиров:
Первое – это группа, которая касается продовольственной сельскохозяйственной продукции. Вторая – которая касается машиностроения. Третья – химической продукции. Дальше продукция легкой промышленности, текстиль, одежда. Я иду здесь по убывающей, то есть первая позиция составляет порядка 30 %, вторая – 29 %, соответственно 11 и 8 %. Если их просуммировать, это 80 % нашего экспорта, который с 2015 года, когда образовался Евразийский экономический союз, вырос примерно на 2,9 миллиарда долларов.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-10

Чтобы только возвести эту границу понадобится почти 100 миллионов рублей. Содержать ее – еще 70 миллионов рублей.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-13

По нашему закону объекты инфраструктуры находятся в исключительной собственности государства. Продавать можно только по разрешению Президента. Но вроде бы никто не просит.

Григорий Азаренок:
А вот, например, как Украина после реализации такой программы распродала множество объектов, но только уже на Запад, мы знаем. И что с ними сейчас?

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-16

Григорий Азаренок:
Оппозиционная повестка днем и ночью льется из всех возможных утюгов. Против страны работает разветвленная сеть так называемых независимых СМИ. Действительно независимых? Телеканал БелСат принадлежит польскому государству. «Радио Свобода» – собственность Соединенных Штатов. В понедельник замминистра иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что выделит еще 50 миллионов злотых.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-19

А что мешает в открытую пройти необходимые процедуры и вещать? Заработать на этом вряд ли получится, ведь никто смотреть не будет, не зная языка.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-22

Безопасность не оценивается никакими деньгами. Тем не менее только от потери экспорта госвоенпрома мы потеряем около 350 миллионов долларов и 15 тысяч рабочих мест. А в геополитике это чревато страшными последствиями.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-25

Григорий Азаренок:
А что не устраивает в том, что есть сейчас? Товары идут, контрабанда задерживается, туристы едут.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-28

Григорий Азаренок:
Вот они – украинские грабли. Языковым вопросом, насильным внедрением мовы они жестко раскололи общество.

Подавляющее большинство белорусов родными считают оба языка. Это закреплено на референдуме.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-31

Григорий Азаренок:
Это один из самых летальных пунктов реанимационной помощи Беларуси.

Религиозный раскол был одним из главных факторов кровавого распада Югославии. Украине так называемый томос не принес ничего хорошего. Православных священников терроризировали, храмы насильственно отбирали. В Беларуси много лет создается межконфессиональный мир.

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-34

Григорий Азаренок:
Здесь вообще можно обойтись без комментариев. Никому в НАТО Беларусь не нужна.

Для этого необходимо переделать всю военную инфраструктуру, потратить миллионы долларов. Украина пошла по этому пути, но кроме пустых обещаний ничего не получила. А как на это отреагируют Россия и Китай?

Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ-37

Григорий Азаренок:
Конечно, сейчас они пытаются откреститься от этой программы. Мол, фальшивка. Однако она была опубликована на белорусскоязычной версии сайта Реформ.бай в разделе «Национальная безопасность». Конечно, быстро удалили, но внимательные люди все прочитали и запомнили.

# Выборы в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Виталий Демиров # Фотофакт

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