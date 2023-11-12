Что Беларусь сохранила из советского периода? Рассказала сенатор Калина Капуцкая

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Какое значение имеет Октябрьская революция для Беларуси?

Калина Капуцкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В эти дни мы много говорим об Октябрьской революции, и сегодня очень много различных суждений на этот счет. Все зависит от того, кто рассуждает, кто пытается дать оценку. Конечно, это зависит от образования человека, от уровня его знаний, от начитанности. Зависит от того, где он проживает, какие передачи смотрит, к каким политологом прислушивается. Но то, что Октябрьская революция – это какой-то незначительный фрагмент в истории, никто не скажет. Это действительно значимое, экстраординарное событие, которое повлияло на развитие всего мира. И в первую очередь на социальную политику западных государств, потому что та установка на равенство, которую несла революция, приобрела большую популярность в мире. Кроме того, мы можем говорить об отношении к Октябрьской революции к разрушению мировой колониальной системы. Это тоже очень важно. Ну и здесь революция дала большой толчок для развития такого региона, как Центральная Азия. Для Беларуси значение понятно. Во-первых, это решение нашего национального вопроса. 1919 год – создание Советской Социалистической Республики Беларусь. В то же время быстрыми темпами стала развиваться экономика, наука, культура, образование. Мы знаем, что у белорусов не было своего высшего учебного заведения. Мы вынуждены были учиться в Москве, в Санкт-Петербурге, в Вильне. Ну а вот появился Белорусский государственный университет, 1921год, Инбелкульт (теперешняя Академия наук). Ну и вообще развивались промышленность, сельское хозяйство, создавались новые деревообрабатывающие предприятия, появлялись фабрики и заводы. Поэтому для нас, конечно, это важный значимый период. Насколько актуальная идеология марксизма-ленинизма?

Калина Капуцкая:

Ленин хорошо понимал, что победить в этой борьбе можно только благодаря героизму народа. Поэтому основная цель у коммунистов состояла в развитии политического сознания людей, когда люди четко понимают, что и для чего они защищают. Идеи марксизма-ленинизма – это не просто учение, это такая же наука, как физика, как математика. И эта наука сегодня очень актуальна, потому что запрос у общества на социальную справедливость возрос. И мы это можем наблюдать. Марксистско-ленинская теория даже сегодня изучается многими учеными во многих странах, поэтому очень актуальна. Мы все помним советские времена, жили в это время. И не было тогда ни национализма, ни олигархов, ни кредитов. Мы четко знали, что нас ожидает в будущем. Мы могли планировать свою жизнь. Мы получали бесплатное образование, медицину. Были определенные социальные лифты. И только после распада Советского Союза многие народы на личном опыте убедились в правоте марксистско-ленинской теории. Мы видим, что общество развивается, мы не стоим на месте. И противоречия все равно сохраняются. Поэтому, кто знает, может быть, придет время, и марксизм-ленинизм получит второе дыхание. Что самое основное Беларусь сохранила из советского наследия?

Калина Капуцкая:

Во-первых, это дотация государства на оплату коммунальных услуг. Все мы знаем, сколько оплата таких услуг стоит во многих других странах. Это не так просто, и хороший кусок доходов уходит на оплату проживания. Нужно сказать, что бесплатные медицина и образование – это то хорошее наследие, которое нам досталось. А если говорить об образовании, то сегодня мы знаем, что каждый выпускник колледжа или вуза имеет гарантированное первое рабочее место. Это тоже очень важно. Но если этот выпускник еще и создал семью, у него появились дети, то в нашей стране примерно около 11 вариантов поддержки семей с детьми. Это тоже хороший социальный пакет, социальные гарантии, которые дает наша страна. И опять же, это все взято из Советского Союза. Также нужно сказать, что государство по-прежнему регулирует цены на некоторые товары. Например, возьмем бензин, электроэнергию. Это очень важно, что мы сохранили такое регулирование. Плюс многие предприятия остались в управлении государством. Да, у нас есть и частные предприятия, частные магазины, частные учреждения образования, но это как альтернатива. И вот все вот эти «пережитки» позволили нам иметь самые лучшие и качественные продукты питания, самую, наверное, качественную, востребованную белорусскую косметику. Это наш белорусский текстиль. И все это благодаря тем ГОСТам, которые перешли к нам из Советского Союза. Это хорошая практика. Поэтому наша промышленность, наш электротранспорт, наши крупные БелАЗы, самосвалы карьерные – это все то достижение, которое основывается на советских началах. Поэтому я считаю, что не зря мы не отказались от советского наследия, сегодняшняя жизнь это показывает и подтверждает. Говорят, что Беларусь – островок советской жизни. Это не только можно, это нужно считать за комплимент, потому что все хорошее советское у нас присутствует. И поэтому, давая оценку и событиям, и состоянию нашей экономики, нашей культуры, образованию, мы понимаем, что правильный шаг был сделан, и в сочетании с современными новшествами это оптимальный вариант государственного устройства. Советские учебники и современные – в чем разница?