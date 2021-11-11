«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей

Новости Беларуси. В Минской области продолжаются масштабные учения спасателей. На этот раз в Борисовском районе сотрудники МЧС боролись с природными катаклизмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задача была спасти рыбака, ликвидировать последствия подтопления населенного пункта, а также возобновить подачу электроэнергии после урагана. Отрабатывали спасатели и помощь при ДТП на трассе. По легенде, из-за сильного ветра на авто упало дерево. Как результат – возгорание машины.

Дмитрий Максименко, заместитель председателя Борисовского райисполкома:

У нас пять населенных пунктов попадают в зону подтопления на возможных объектах, поэтому мы их сегодня отрабатываем. Достаточно большое количество социальных объектов, которые в том числе при выходе систем жизнеобеспечения потребуют незамедлительного реагирования. С этой целью мы отрабатываем данные вводные.

Владимир Янчик, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси:

Чрезвычайные ситуации выбираются с учетом региона и с учетом сезонности. У нас впереди зимний отопительный период, поэтому мы выбираем такие практические ситуации с учетом практик, которые могут возникнуть в этот период, непосредственно в данном районе. Это с учетом специфики промышленных предприятий, особенность территорий.