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«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей

11 ноября 2021 19:03
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Новости Беларуси. В Минской области продолжаются масштабные учения спасателей. На этот раз в Борисовском районе сотрудники МЧС боролись с природными катаклизмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей-1

Задача была спасти рыбака, ликвидировать последствия подтопления населенного пункта, а также возобновить подачу электроэнергии после урагана. Отрабатывали спасатели и помощь при ДТП на трассе. По легенде, из-за сильного ветра на авто упало дерево. Как результат – возгорание машины.

«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей-4

Дмитрий Максименко, заместитель председателя Борисовского райисполкома:
У нас пять населенных пунктов попадают в зону подтопления на возможных объектах, поэтому мы их сегодня отрабатываем. Достаточно большое количество социальных объектов, которые в том числе при выходе систем жизнеобеспечения потребуют незамедлительного реагирования. С этой целью мы отрабатываем данные вводные.

«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей-7

Владимир Янчик, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси:
Чрезвычайные ситуации выбираются с учетом региона и с учетом сезонности. У нас впереди зимний отопительный период, поэтому мы выбираем такие практические ситуации с учетом практик, которые могут возникнуть в этот период, непосредственно в данном районе. Это с учетом специфики промышленных предприятий, особенность территорий.

«Чрезвычайные ситуации выбираются с учётом региона». В Минской области продолжаются учения спасателей-10

В ближайшие дни спасатели встретятся с представителями администраций районов, чтобы напомнить о правилах безопасности в холодный период. Масштабные учения завершатся на этой неделе.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Максименко # Владимир Янчик # Фотофакт

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