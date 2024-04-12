Члены Совета Республики изберут председателя

Первая сессия Совета Республики Национального собрания восьмого созыва открывается 12 апреля. Решение о ее созыве было принято 9 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии. Тогда же установлены итоги выборов в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он объединяет в своем составе лучших представителей всех регионов страны. Тех, кто не понаслышке знает жизнь, владеет серьезными профессиональными навыками, умеет решать поставленные задачи. Первостепенным для Совета Республики остается обеспечение внутренней стабильности и благополучия граждан, достижение национальных приоритетов развития страны. В повестке дня первого заседания пять вопросов, один из которых избрание председателя Совета Республики.

Члены Совета Республики выдвигают кандидатов на пост, которые будут включены в бюллетень. Все претенденты выступят перед коллегами и ответят на вопросы, после чего состоится тайное голосование. Председателем станет тот, кто получит большинство голосов от полного состава верхней палаты.