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Члены Совета Республики изберут председателя

12 апреля 2024 07:45
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Первая сессия Совета Республики Национального собрания восьмого созыва открывается 12 апреля. Решение о ее созыве было принято 9 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии. Тогда же установлены итоги выборов в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики изберут председателя-1

Он объединяет в своем составе лучших представителей всех регионов страны. Тех, кто не понаслышке знает жизнь, владеет серьезными профессиональными навыками, умеет решать поставленные задачи. Первостепенным для Совета Республики остается обеспечение внутренней стабильности и благополучия граждан, достижение национальных приоритетов развития страны. В повестке дня первого заседания пять вопросов, один из которых избрание председателя Совета Республики.

Члены Совета Республики выдвигают кандидатов на пост, которые будут включены в бюллетень. Все претенденты выступят перед коллегами и ответят на вопросы, после чего состоится тайное голосование. Председателем станет тот, кто получит большинство голосов от полного состава верхней палаты.

# Парламент Беларуси # общество

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