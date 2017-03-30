Член Нобелевского комитета по физике Матс Ларссон встретился с гомельскими студентами

Новости Беларуси. За что дают Нобелевскую премию по физике и как выбирают кандидатов на ее получение? Об этом и не только говорили гомельские студенты на встрече с академиком Шведской королевской академии наук, членом Нобелевского комитета по физике Матсом Ларссоном.
Ученый с мировым именем приехал к своим белорусским коллегам в 90-ю годовщину появления такой науки как квантовая механика. С открытиями именно физиков-теоретиков часто связывают дальнейший прогресс человеческой цивилизации. Наша страна особенно сильна в области лазерной физики и оптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матс Ларссон, профессор, академик Шведской королевской академии наук, член Нобелевского комитета по физике:
С моей точки зрения, в последние 10 лет в Беларуси образование находится на очень высоком уровне. И ваши выпускники могут продолжать обучение в европейских вузах и сотрудничать в научной сфере. Сегодня я видел искренне интересующихся людей с неподдельным интересом к квантовой механике в глазах. И, думаю, кто-то из них точно может внести свой немалый вклад в современную науку.
Активное сотрудничество Гомельского и Стокгольмского университетов имеет многолетние традиции. Гомельские студенты и аспиранты не раз защищали свои научные степени в столице Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.