Четыре живые змеи прибыли в Минск из США в обычной кукле

Новости Беларуси. Необычная посылка прибыла в Беларусь из США. Она удивила даже видавших виды таможенников. Отправитель в обычной кукле спрятал четырех живых змей. Нелегалы из Калифорнии еще совсем маленькие, судя по всему, им нет и месяца. В пути животные провели больше трех недель и теперь получили временную прописку в Минском зоопарке.

Ни кот в мешке, конечно. Змеи в кукле. И это не первоапрельская шутка. Пусть бандероль необычная в обозрение сотрудников таможни аэропорта попала именно в день смеха. Таким образом из США в Беларусь пытались переслать живой груз. Еще бы! Способом куда более привычным резиновый удав до наших широт самостоятельно доползет едва ли. Обитает в западных штатах Северной Америки: от Калифорнии до Монтаны, в лесах Колумбии и юго-западных районах Канады.

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Это ситесные животные, то есть имеется конвенция СИТЕС о запрете торговли определенными видами животных. Вот как раз эти змеи подпадают под эту конвенцию. То есть продавать их просто так или перевозить запрещено.

Для человека рептилии эти никакой угрозы не несут – не ядовитые. Разве что укусить могут, но это взрослые особи. Нашим нет и месяца. Они и питаться-то пока не начали. Кстати, в день их обнаружения в оперативном порядке четырех ползучих малышей доставили в Минский зоопарк, где они и будут находится до выяснения всех обстоятельств. Вполне вероятно, здесь и «приземляться» навсегда. Место есть да и желание у сотрудников зооструктуры тоже.

Алексей Сидорович, начальник отдела таможенного оформления и контроля № 9 таможни «Минск-2»:

Посылка привлекла внимание инспектора непосредственна тем, что были заявлены сведения: кукла и ориентировочная оценка была в районе 1000 долларов. Кукла ничем примечательным не выделялась, однако были замечены искусственно сделанные отверстия для вентиляции. В результате чего было принято решение о вскрытии непосредственно самой куклы.

Предположительно, контрабанду переправляли для личной коллекции белоруса. Уже известно: отправитель – физическое лицо из США, он же декларировал бандероль, а значит все вопросы адресованы будут именно ему. Так или иначе пересылка живых существ в международных почтовых отправлениях запрещена по определению.

Для вывоза из страны необходимо экспортное разрешение, а для ввоза в Беларусь – согласование с Минприроды и ветнадзором. Вообще, все международные отправления в обязательном порядке отправляются в зону таможенного контроля. Сюда бандероли приходят со всех концов света. А дальше тот же алгоритм, что и с багажом пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сперва ее пропускают через специальный рентген-аппарат. С помощью него можно запросто определить, что скрыто внутри. Если в посылке распознают недопустимые предметы, «вэлком» на ручной досмотр.

Тот же исход, как в ситуации со змеями, когда возникают сомнения в заявленной стоимости бандероли. Посылку вскроют и пересчитают содержимое. Привлекают к проверке и служебных собак – они ищут наркотики. На каждом этапе маршрута работают сотрудники Белпочты. Так или иначе остаться незамеченным не получится. Даже если рожденного ползать замаскировать и отправить летать.