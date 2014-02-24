Черные риелторы: в Могилеве задержали мошенников, которые спаивали людей, а потом выселяли их из благоустроенного жилья

Новости Беларуси. В Могилеве задержали группу мошенников, которые в течение пяти лет обманывали горожан, лишая их благоустроенного жилья. Сумма нажитого, по самым скромным подсчетам, составила порядка 2 миллиардов рублей. Людей сначала планомерно спаивали, а потом переселяли из благоустроенных городских квартир в сельские бараки.

Ирина Недобоева, СТВ:

Бараки без удобств и полуразвалившиеся строения. Примерно в такое жилье и переселяют всех обманутых граждан черные риэлторы. Этот дом, к примеру, еще не самый худший вариант, в каких условиях еще приходится жить людям.

В эту однокомнатную квартиру, если можно её так назвать, Александр Мирончик переселился только пару месяцев назад, но уже ощущает ностальгию по своей благоустроенной трешке в Бобруйске. Несчастных восемь метров фактически в самом отдаленном уголке Могилевской области – это все, что досталось мужчине взамен городской квартиры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мирончик:

Там родной дом был, 26 лет прожил.

Александр и Ирина, к примеру, вообще лишились трешки в Минске. Правда, большой разницы пока не ощутили, говорят, новоселы. Здесь ведь тоже квартира, пусть и без удобств.

Ирина Пардонова:

Было такое, может быть и обманули. Все возможно.

В агрогородке Заволочицы Глусского района таких вот горе-переселенцев порядка 30-ти. Все как один безработные и с алкоголем на «ты». Благоустроенные городские квартиры меняли на сельские бараки под градусом. Некоторые и до сих пор еще верят в «доброго дядю» и не осознают, что потеряли.

Александр Буянов:

Если мне надо, я ему позвоню, и он мне все привезет.

Александр Кременецкий, председатель Заволочицкого сельисполкома:

Данная проблема существует не только в моем сельсовете, на территории района есть несколько таких сельсоветов, куда привозят такой контингент людей. В связи с тем, что у нас самые дешевые дома, они сказали, что будут привозить к нам еще.

Организованная преступная группировка наживалась на людских слабостях целых 5 лет. Ее глава – 50-летний бобруйчанин.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления департамента комитета госконтроля Республики Беларусь по Могилевской области:

Клиентов находили среди пьющих жителей, имеющих хорошую жилплощадь, в дальнейшем их спаивали, они давали доверенность на право распоряжения их жильем. Квартиры продавались, а взамен данным гражданам покупалось жилье в Глусском районе, куда их потом и перевозили.

Петр Шатиков, старший следователь управления следственного комитета по Могилевской области:

В настоящее время указанным лицам предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности в составе организованной группы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а на их личное имущество наложен арест.

Следствие уже выявило 20 эпизодов такого незаконного завладения жильем. Еще 20 в разработке. Сумма, на которую разжились мошенники, даже по самым скромным подсчетам составляет порядка двух миллиардов рублей. К слову, во время наших съемок только в одном населенном пункте мы насчитали переселенцев как минимум еще от трех неизвестных до этого подобных группировок.