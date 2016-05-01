Чернобыльская правда полковника: история человека, заглянувшего в «жерло» взорвавшегося реактора

Новости Беларуси. Сюжет о ликвидаторе с Чернобыльской станции – полковнике Чичкове, который заглянул в «жерло» взорвавшегося реактора. Ему 76 лет, а в его медицинской карте 32 диагноза. Врачи не верят, что человек, оказавшийся в самом очаге аварии и так близко соприкоснувшийся с радиационными выбросами, до сих пор жив.

Ему 76 и тросточка в руке, но ходит по-прежнему, по-военному, только за ним и успевай. Полковнику авиации не терпится повидаться с другом, который 30 лет назад в Чернобыле его ни разу не подвел. А по пути вспоминает особенный привкус, который с годами так и не удалось забыть.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Года полтора все жевал со свинцом. Но потом меньше и меньше. Но сейчас на рыбалке, если с грузиком долго повозишься, на руках остается, и сразу чувствуешь.

Самоиронии и чувству юмора авиатора, который в Советском Союзе входил в число лучших, подготовил более 200 летчиков, прошел Афганистан и заглянул в «жерло» реактора, не только что завидуешь по-доброму, а удивляешься. И снова приходится только успевать за ним. А он о своем – Ми-26.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Пока самый тяжелый вертолет в мире, самый вместительный.

Пару секунд и Олег Георгиевич уже в кабине. И вновь старому другу горячий привет.

Здесь он как дома. Бодрость и легкая улыбка на время уходят. Перед глазами первый день в небе над Чернобылем.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Что эмоции? Мы военные люди. Тут такой противник: не видно, не слышно, ни запаха, ни вкуса, ничего. Только знаешь, что плохо будет.

Он занимался тушением и разведкой местности, корректировал других и не позволял по-отцовски рисковать тем, кто мог допустить ошибку. Ведь небо этого никогда и никому не прощало.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

И вот эти краны у 5-6 блока. Когда нам сказали их залить, я сказал, что ни одного летчика не пошлю туда, потому что они бесконтрольные, их ветром крутит, тросы висят. Это чревато катастрофой. И вот потом Воробьев и погиб.

А затем и вовсе рассердится, вспоминая, что его не послушали. Ведь он изучил местность вдоль и поперек и мог с закрытыми глазами пройти маршрут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Я последние несколько лет даже на приборы не смотрел, потому что ощущаешь. Если ты взлетел, машину почувствовал, в нее врастаешь. Ты – единое целое.

Вновь все осмотрит, расскажет, где были установлены камеры и как работали приборы. Задумается, а затем – снова лаконично и по-военному.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Ни у кого ничего не просил и не прошу. Не надо мне ничего.

Быстро начнет собираться и остановится лишь на несколько секунд, чтобы попрощаться.

Свою историю жизни принципиально будет рассказывать только надев форму. И дело не в орденах и медалях. Он с 17 лет хотел летать, хоть на метле, но в небе. Судьба внесет коррективы и по специальности пилот самолета влюбится в «вертушку». Да так, что будет удивлять и тех, кто на борту, и тех, кто за ним. Вот только после мая 1986 года его взгляд на фото станет совсем другим.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Может, это и пафосно звучит, но кто, если ни я. Я умею это делать, я знаю, что я это сделаю хорошо. А это надо делать. Надо было людей как-то спасать.

Сегодня в его медицинской карточке 32 диагноза. А он и летом, и зимой пропадает на рыбалке, радуется за внуков и детей. Принимает гостей иностранных и в своем мнении о будущее белорусского мирного атома категоричен.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Сейчас опыт горький приобретен. Я не надеюсь, я даже уверен, что теперь все самые тщательные меры безопасности будут предприняты. Уже, конечно, такого не допустят. Тем более, что это на самом высшем уровне контроль.

В этом остром взгляде потомственного казака такая глубина, что начинаешь невольно задумываться, чего же в нем больше: мудрости, мужества, честности или души. А он в ответ только улыбнется, мол, судьба такая.

Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Был такой Хомич, был председателем парламентской комиссии по Чернобылю. Он сам сел, посчитал и у него никак меньше 300 рентген не получалось. Поэтому я незаконно живущий.