Чемпион Европы по свадебным прическам прошелся по минским парикмахерским

Сейчас известный стилист Джанкарло Лауро подумывает: а не открыть ли ему бизнес в Беларуси?

Прически – лишь аранжировка, а вот скрип ножниц для него самый гармоничный аккомпанемент. В своих танцах со звездами Джанкарло давно позволяет себе менять партнеров, если, конечно, партнеры могут себе его позволить. Он знает, что такое работать на именитую голову и на конкурсах уже привык не участвовать, а давать мастер-классы. Но на такие площадки маэстро расчески еще не заглядывал. Час пик в минской парикмахерской.

Зайдя в парикмахерскую, Джанкарло тут же отправляется на передовую. Постоянная клиентка заведения Ирина на итальянца вначале поглядывала с недоверием, но потом согласилась: мэтр зрит в корень.



Джанкарло Лауро, парикмахер-стилист (Италия):

- Синьора, у вас очень неплохой цвет. Только нужно немного подкрасить, а так всё в порядке.

Он не красовался регалиями, а состригал впечатления. Что-то для Джанкарло было в красноречивую диковинку, что-то – в музейную экзотику. Как, например, сушилка для волос, сделанная еще в СССР.

Джанкарло Лауро:

- О! Это же реальная история парикмахерского искусства. У нас в Неаполе есть салоны, в которых для колорита стоит такое же оборудование.

Буквально в метре от парикмахерской античности – техника нашего времени. Джанкарло, прикоснувшись к обеим эпохам, словно оказался в профессиональном космосе. Марина Алексеевна за передвижениями итальянца сначала наблюдала с периферии, но очень скоро решила… и решилась пойти в атаку.

Марина Алексеевна, клиентка парикмахерской:

- Мне не нравится, как меня подстригли!

Для Джанкарло расстроенный, пусть и не его, клиент – будто укол ножницами. Марину Алексеевну стилист проконсультировал до самых кончиков.

Джанкарло Лауро:

- Синьоре нужно немного удлинить волосы, придать объём, а здесь подрезать. Так будет гораздо лучше.

Марина Алексеевна:

- Теперь я могу объяснить мастеру нашему, что я хочу.

Надежда Ченцова на заседание к стилисту сама же себя и делегировала. Когда еще сможешь говорить под руку мировому профи.

Парикмахер пятого разряда появлением белого локона, кажется, даже, прониклась. Надежда Алексеевна сразу поверила: у специалиста с мировым именем однозначно светлая голова. Вот у нее теперь тоже. Местами.

Кстати, сам Джанкарло признался, что его голова – постоянная территория для экспериментов. Ведь все шампуни и бальзамы стилист вначале проверяет на своих волосах. Иногда получалось открывать новые марки, но иногда после такого приходилось закрываться от посторонних глаз.

Джанкарло Лауро:

- На этикетке было написано, что шампунь придает объем, но волосы просто висели сосульками.

На белорусско-итальянском предприятии по производству косметики он сразу нашел нужный цех. И там же показал: для человека, который имеет самое далекое отношение к конвейеру, даже оценка шампуня – ручная работа.

Джанкарло Лауро:

- На ощупь, не очень много воды, достаточно концентрированный – для волос – просто оптимальный вариант.

Он сравнивает косметику с женщиной, в которую можно влюбиться. И говорит, что уже успел попробовать белорусский шампунь, который явно преумножил его шансы.

Джанкарло Лауро:

- У меня появился тааакой объем! Супер!

К перспективным фаворитам своего туалетного столика Джанкарло и присматривался, и принюхивался – только что не пробовал на вкус. Но потом согласился: даже он встретит шампунь по пластиковой одежке.

Джанкарло Лауро:

- Если продукт хороший – пусть он будет залит, хоть в бутылку из-под вина. Но в любом случае вначале всегда смотришь на упаковку. Кстати, эта мне нравится. И вообще, то, что у нас есть такое совместное предприятие – очевидный пример того, насколько здорово можно работать, объединившись.

Объединить Беларусь и Италию еще как минимум по одному пункту Джанкарло попытался тем же вечером.

Джанкарло Лауро:

- Что я должен сделать, чтобы увезти её с собой? – спросил Джанкарло, увидев скульптуру «девочки с зонтиком».

Минская девушка с зонтиком обрушила на маэстро целый дождь впечатлений. Чемпион Европы по свадебным прическам признался, что и сам бы женился на прототипе несгибаемой дамы. Он рассмотрел в железной леди образ типичной белоруски, но потом присмотрелся к прическе и опять взялся за голову.

Джанкарло Лауро:

- Здесь нужно добавить длины. Было бы еще симпатичнее. Это я вам как стилист говорю.

Джанкарло бродил по центру мегаполиса и не предполагал, что на том же проспекте в те же минуты гуляет еще один, наш, белорусский итальянец.

Денис Дудинский, солист группы «DaVinci»:

- Белорусы – те же итальянцы, которым не повезло с климатом, белорусы и итальянцы – это где-то рядышком, близко, такое же радушие, веселье, размах.

Навязанный в институте, для него итальянский стал привязанным к жизни. Дениса Дудинского не нужно тянуть за язык, на котором говорят в вечном городе, хотя сам он точно знает: называть его земляком Челентано можно разве что на сцене.

Денис Дудинский:

- Пиццу не люблю, спагетти не люблю. А зачем белорусу становится кем-то? Белорус – сам себе и итальянец, и американец, и австралиец.

Денис признается, что иногда все же тоскует по итальянскому солнцу и есть для него в этой загранице что-то близкое не только под светом софитов. Ведь даже песни у «DaVinci» вроде как и итальянские, а вроде как и наши.

Они даже не были знакомы, но встретились, будто не видели друг друга очень давно.

И пусть вначале разговор зашел совсем не об искусстве, а потом – не совсем об искусстве, интернациональный контакт все же пошел как по нотам...

А ведь наши языки – итальянский и белорусский – именно по мелодичности впереди планеты всей. Так что Денис и Джанкарло встретились в довольно символичном месте: госфилармония, бульвар Мулявина. Просто песня какая-то.

Джанкарло еще довольно долго гулял по проспекту, сравнивал Минск с Миланом и рассказывал, что собирается основать здесь школу парикмахеров. И для него не так уж и важно, на каком языке будут говорить ее будущие выпускники. Ведь наша страна и для итальянцев: Bella Русь.