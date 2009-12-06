Американские ученые изобрели телефон для глухих

Ученые Корнельского университета США придумали мобильный телефон для глухих и слабослышащих людей.

Работа телефона построена на принципах видеозвонка (или видеоконференции). Проблема передачи большого количества трафика в результате такого общения получила оригинальное решение. Система телефона четко распознает только жесты рук и движения губ собеседника.

Прошлым летом нейробиологи из Швеции разработали пластик, который в ответ на электрические импульсы выделяет те же вещества, что и нервные клетки во время передачи сигналов.

Изобретение позволит возвращать слух и создавать более совершенные протезы. Есть также еще одна надежда для глухих – слушать кожей, сообщает БЕЛТА.