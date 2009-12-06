В Польше будут установлены первые биометрические банкоматы

Их установят в январе 2010 года. Как планируется, в конце года на территории страны будет работать около трех тысяч биометрических банкоматов, сообщили в Ассоциации польских банков.

Сейчас тестирование проходит первое биометрическое устройство. Им могут воспользоваться клиенты Подкарпатского кооперативного банка в городе Санок на юге Польши. Для того чтобы снять деньги, пользователю необходимо пройти сканирование отпечатка пальца. Распознав клиента, банкомат выдает ему наличные.

Клиенты, которые воспользовались банкоматом нового поколения, довольны: снять наличные легко и просто. Хотя специалисты отмечают, что часть клиентов отдаст предпочтение старому, «карточному», способу снятия денег: ведь у некоторых сканирование ладони может вызвать негативные эмоции.

Польские банки отмечают, что новый продукт в разы безопаснее традиционного. Так, применение биометрических идентификаторов, которые не могут быть потеряны, украдены или забыты, существенно минимизирует риски хищения персональных данных, используемых владельцами банковских карт при обслуживании в банкоматах, сообщает БЕЛТА.