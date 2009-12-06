Дополнительные поезда на БЖД в предпраздничные и праздничные дни

Они будут курсировать в декабре и январе, сообщили в Минском отделении Белорусской железной дороги.

Составы назначены на наиболее популярные среди пассажиров направления – в Минск, Брест, Гомель, Москву, Санкт-Петербург, Смоленск.

Так, 26 декабря дополнительные поезда будут курсировать по направлениям «Москва-Брест» и «Брест-Москва», 27 декабря – «Брест-Москва» и «Гомель-Минск», 28 декабря – «Минск-Гомель», 29 декабря – «Москва-Минск», «Москва-Брест».



30 декабря будет дополнительная возможность уехать из Москвы в Минск и по обратному маршруту, из Бреста в Москву, а также из Минска в Санкт-Петербург и из города на Неве в белорусскую столицу.

По данным БЖД, 31 декабря предлагаются дополнительные поезда по направлениям «Москва-Минск», «Минск-Смоленск», «Минск-Москва».



В первый день нового года будет курсировать дополнительный поезд «Брест-Москва».

2 и 3 января увеличивается количество поездов по направлениям «Москва-Брест», «Брест-Москва», «Минск-Москва», а также «Гомель-Минск» 3 января.

4 января вводятся дополнительные поезда «Брест-Москва», «Москва-Брест» и «Минск-Гомель», сообщает БЕЛТА.