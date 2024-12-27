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Коллективу «Чаровницы» в 2024 году исполнилось 50 лет! Солистка Полина Базылева рассказала о творческих планах

27 декабря 2024 08:56
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Зарядимся позитивом и новогодним настроением вместе с гостьей! Коллективу «Чаровницы» в 2024 году исполнилось 50 лет.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Полина Базылева, солистка и художественный руководитель группы «Чаровницы».

Александр Меженный, ведущий:
Как этот юбилейный год провели вы в коллективе?

Коллективу «Чаровницы» в 2024 году исполнилось 50 лет! Солистка Полина Базылева рассказала о творческих планах-2

Полина Базылева, солистка и художественный руководитель группы «Чаровницы»:
Мы всем сердцем и всей нашей командой радовались этому юбилейному событию, у нас прошел целый ряд концертов, ряд эфиров на телевидении. Мы, как все коллективы, готовились к грандиозному концерту, но у нас в этом году ушла одна солистка, это средний голос. В трехголосии средний голос очень важен. Сейчас в коллектив мы взяли новую исполнительницу, эстрадно-джазовую певицу Александру Дробышевскую. Классная певица, она дает свои сольные концерты. Сейчас у нас проходит процесс спевки. Думаю, что к концу этого года мы грянем юбилейным концертом. Думаю, к концу года очень вас порадуем.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Полина Базылева

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