«Человеку делать ненужную работу – это унижение»: Александр Лукашенко об излишней загруженности педагогов лишними бумагами

Новости Беларуси. Система образования требует постоянного совершенствования. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные принципы дальнейшего развития белорусской школы, роль учителя и конечная цель его работы, сколько должен зарабатывать педагог и к чему вести тех, кого воспитывает. Особое внимание уделили профтехобразованию и университетам. Очередной виток спирали: систему образования не ждет ломка и реформа, но преобразования будут, будут уточнения и будут новшества. В кулуарах утром обсуждали итоги первого дня. Накануне в секциях делились опытом, высказывали мнения и вырабатывали предложения.

Здесь собрались педагоги из разных регионов Беларуси – от детских садов до ВУЗов, от сельских школ – до столичных. Конечно, такое общение – возможность позаимствовать у коллег лучшие методики и технологии. Но еще поиск дальнейших векторов развития системы образования. Уже в начале заседания Президент отмечает: его участие в Республиканском педсовете неслучайно – пришло время очередного преобразования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, мы сохранили положительное достижение, доставшееся нам в наследство от предыдущих поколений. Среди них – государственная поддержка, социальная справедливость, равный доступ к образованию, его достойный уровень. Именно такими принципами должны руководствоваться, планируя дальнейшие преобразования в этой сфере. Все возможности для эффективной реализации задуманного есть. Создана необходимая инфраструктура учреждений образования и воспитания. Здесь работает достаточно квалифицированных кадров. На воспитание, обучение и социальную поддержку молодежи государство ежегодно выделяет значительную часть республиканского бюджета. Поэтому мы вправе ожидать от педагогической общественности соответствующих результатов на всех уровнях системы образования. Сегодня нам предстоит обсудить каждый из них. И вот я заканчиваю свой ответ на вопрос, который я подставил в начале своего вступительного слова. Почему именно сейчас я счел нужным на таком уровне провести наш педагогический совет? Потому что один этап мы прошли (я его назвал). Потом, совершенствуя наше образование, мы прошли некий второй этап, если можно разделить это на этапы. И увидел все недостатки, пропустил их через себя – от дошкольного образования, средней школы, профтехучилищ, профтехобразования и высшего образования. Вот сейчас мы увидели те проблемы, которые мы еще не решили. То есть мы накануне некоего третьего этапа – может, быть, основного этапа в плане совершенствования нашего образования. И мы с вами должны посоветоваться, как будем решать те вопросы, которые стали перед образованием во весь рост. То есть нам предстоит сделать новый шаг в дошлифовке, совершенствовании нашего образования – дошкольного, школьного, профессионально-технического, высшего образования. Осенью мы соберемся с учеными – верх нашего образования: академиками, докторами, кандидатами наук – и проведем съезд наших ученых, где также будем рассуждать на тему подготовки кадров высшего уровня.

У педагогов большая ответственность: и учебный процесс, и внеклассная нагрузка, а еще бумажная работа и несвойственные профессии функции. Президент поручает педагогов разгрузить.

Александр Лукашенко:

Я все-таки хочу предупредить – и министра образования, губернаторов, председателей райгорисполкомов: в школы должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания. Давайте окончательно поставим точку в этом вопросе. Разные отписки – пол, потолок, мы что-то там считали, придумывали и отписывались – это никому не надо. Дело даже не в излишней нагрузке для учителя. Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи. Это не нужно. Если бы это нужно было – другой вопрос. Но человеку делать ненужную работу – это унижение, это жуткая нагрузка, это то, чего мы допустить ни в коем случае не должны. Есть еще одна проблема, о которой власть хорошо знает: зарплата учителей. Вопрос сложный: это нагрузка на бюджет. Но достойный уровень обеспечить нужно. Президент поручает сделать это в ближайшее время. Александр Лукашенко:

Проблем, жалоб учителя, я не говорю о размерах зарплаты. Жалоб учителя на низкую заработную плату. В будущем году проблема должна быть снята. Не только потому, что я пришел к вам и об этом решить заявить – нет. Учитель и врач – это идеологическая, моральная основа нашего общества. Нет партий. Те молодежные организации, профсоюзы, общественные организации, которые сегодня существуют – их основу тоже составляет учитель и врач. Особенно местная интеллигенция, которая непосредственно работает с народом. Когда нам надо донести что-то до народа, мы это делаем через вас. Вы – главная опора в государстве, и мы не можем на том уровне заработной платы. Не везде, конечно. Есть и хорошие учебные заведения, где научились платить людям. Я лично это знаю. Но есть очень много проблем с заработной платой во многих организациях. Мы с вами договорились, это ваша персональная ответственность. Этот вопрос должен быть снят.

Александр Лукашенко обращает внимание на многие моменты образования: и профильного, и дошкольного. Говорили о новых учебниках, новых методиках.