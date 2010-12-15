Человеком года по версии TIME назван основатель Facebook 26-летний Марк Цукерберг

За объединение более чем полумиллиарда человек и отображение социальных связей между ними; за создание новой системы обмена информацией, а также за своеобразное изменение образа жизни современного человека Марк Эллиот Цукерберг назван Человеком года по версии TIME.

Почти семь лет назад, в феврале 2004 года, когда Цукерберг, будучи 19-летним студентом-второкурсником в Гарварде, основал новый веб-сервис. Он был назван Thefacebook.com, и характеризовался как «интернет-каталог, объединяющий людей через социальные сети в колледжах».

В этом году в социальной сети Facebook было зарегистрировано уже 550 миллионов человек. Facebook-аккаунт есть у каждого десятого жителя планеты. Пользователи говорят на 75 языках и в общей сложности проводят в сети более 700 миллиардов минут каждый месяц. В прошлом месяце в США четверть всех посещений веб-страниц приходилась именно на эту социальную сеть. В настоящее время количество участников увеличивается со скоростью около 700.000 человек в день, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на TIME.

Менее чем через семь лет детище Цукерберга объединяет в единую сеть двенадцатую часть человечества, создавая тем самым «общество» двукратно превосходящее население США. Если бы этот сервис был страной, по «количеству населения» он уступал бы лишь Китаю и Индии. Facebook слился с социальной структурой жизни как США, так и других стран. Почти у половины всех американцев есть аккаунт на Facebook, но 70% пользователей проживают за пределами США.

Марк Цукерберг родился в 1984 году и вырос в Доббс Ферри, штат Нью-Йорк, в еврейско-американской семье стоматолога и психолога. Разбогатев, Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24 % компании Facebook. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом «Forbes» в сентябре 2010 года, Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $6,9 млрд.