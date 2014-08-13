Человек в костюме из куриной кожи шокировал жителей Лондона

Новости Великобритании. Человек в костюме, сшитом из куриной кожи, шокирует жителей Лондона. Он спокойно передвигается по улицам города, заходит в магазины, катается в метро, гуляет в парке.

И, по словам очевидцев, все ничего, если бы от него не исходил такой чудовищный запах.

Сколько времени мужчина еще намерен провести в экстравагантном наряде и не противно ли ему самому? Ответов на эти вопросы так и не последовало.

Правда, выяснилось, что возмутитель спокойствия не кто иной, как художник Льюис Джи Бертон. И его выход в свет в «курином» костюме – часть перфомонса под название «Плоть».



Льюис Джи Бертон:

Цель перфоманса – изучение взаимосвязи человеческой личности с ее коммерциализацией, которая происходит при помощи социальных медиа.

Несколько лет назад в Минске фотографы из областных центров Беларуси, провели необычный фото-перфоменс.

Организаторы проекта собрали на одной площадке максимальное количество творцов. Среди фотографов оказались и девушки. Все авторы непрофессионалы. Они пользуются недорогой техникой фотосъемки и оборудованием. А их герои – вовсе не модели, а простые горожане. Подробности читайте и смотрите здесь!