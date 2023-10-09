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Человеческий фактор – в Гомельской области участились случаи возгорания сельхозтехники

09 октября 2023 14:10
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Новости Беларуси. Непростительная халатность. Случаи возгорания сельхозтехники участились в Гомельской области. В трех из шести пожары привели к значительному ущербу, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человеческий фактор – в Гомельской области участились случаи возгорания сельхозтехники-1

В Буда-Кошелевском районе пострадала одна из двух кормоуборочных машин экспериментальной базы «Пенчин». Возгорание произошло во время заготовки кукурузы. Механизатор пытался самостоятельно потушить огонь, но он быстро распространился. Причины происшествия устанавливаются. Потери понесло и хозяйство «Дружба» Ветковского района. Механизаторам не удалось потушить зерноуборочный комбайн, который вспыхнул из-за попавшей на коллектор двигателя соломы.

Человеческий фактор – в Гомельской области участились случаи возгорания сельхозтехники-4

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Регистрируются три причины, по которым происходят пожары. Первая – механическое нарушение узлов и деталей, вторая – невыполнение требований технического регламента, третья – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В 90 % случаях виноваты люди, которые эксплуатируют данную технику и оборудование. В такие моменты необходимо заблаговременно среагировать. В первую очередь не паниковать, сообщить по телефону 112, вовремя воспользоваться первичными средствами пожаротушения, огнетушителями.

Человеческий фактор – в Гомельской области участились случаи возгорания сельхозтехники-7

По словам спасателей, уберечь от подобных ситуаций может только строгое соблюдение техники безопасности, а также трудовая дисциплина, о чем не раз говорил Президент.

# Уборочная кампания # общество # Егор Пасканный # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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