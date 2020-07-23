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Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ

23 июля 2020 07:13
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Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной аварийно-спасательной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ-1

Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ-3

Он протянул служебный МАЗ массой более 33 тонн.

Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ-6

Напомним, День пожарной службы Беларуси отметят в субботу, 25 июля. 

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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