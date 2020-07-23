Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ

Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной аварийно-спасательной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной аварийно-спасательной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он протянул служебный МАЗ массой более 33 тонн.
Напомним, День пожарной службы Беларуси отметят в субботу, 25 июля.