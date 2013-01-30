Чаще всего минчане и гости столицы пользуются мобильным интернетом в центре города

Новости Беларуси. Самую интернет-активную улицу нашли в Беларуси. Больше всего трафик потребляют в крупных городах, прежде всего в Минске.

Наибольшей популярностью мобильный интернет-доступ пользуется на столичных проспектах Независимости и Победителей, улицах Якуба Коласа, Кропоткина, Сурганова и Московской. В рабочее время значительная доля трафика приходится на «зоны деловой активности», тогда как в вечернее время и в выходные дни - на спальные микрорайоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.