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Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском

18 июня 2019 19:55
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Новости Беларуси. Болельщиков II Европейских игр на автозаправках области ждут дорожные карты на английском языке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском-1

Путеводители по Минщине можно забрать с собой бесплатно. Карты разработали в двух вариантах – цветная графическая и список всех объектов придорожного сервиса.

Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском-3

Ольга Кавалевская, начальник отдела автозаправочной станции:
У нас есть путеводители, есть карты на русском, на английском языках. Есть буклеты по Республике Беларусь со всякими историческими местами, достопримечательностями на 5 языках – один вариант, еще на 5 дополнительных языках – второй.

Преодолеть языковой барьер помогут и планшеты с функцией перевода. Гаджеты есть на каждой станции области.

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Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском-5
# Европейские игры

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