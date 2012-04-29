Центральный ботанический сад Минска открыл сезон

Новости Беларуси. Ботанический сад 29 апреля открывает сезон. Посетители смогут не только увидеть новинки оранжереи и прогуляться по ландшафтной зоне, но и узнают, как благоустроить собственный сад или дачу. Секретами ухода за растениями и советами по дизайну приусадебных участков поделятся специалисты.

Также всех пришедших ожидает концерт классической музыки и известного джазового оркестра.

В этом году в ботаническом появится магнолиевый сад, здесь будет около 10 сортов этого растения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.