Прямой эфир

Центральный ботанический сад Минска открыл сезон

29 апреля 2012 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ботанический сад 29 апреля открывает сезон. Посетители смогут не только увидеть новинки оранжереи и прогуляться по ландшафтной зоне, но и узнают, как благоустроить собственный сад или дачу. Секретами ухода за растениями и советами по дизайну приусадебных участков поделятся специалисты.

Также всех пришедших ожидает концерт классической музыки и известного джазового оркестра.

В этом году в ботаническом появится магнолиевый сад, здесь будет около 10 сортов этого растения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Растения и цветы # Центральный ботанический сад Минска

Другие новости рубрики

Все новости
27 апреля 2012 17:49

Опрос. Какие планы у минчан на ближайшие выходные

27 апреля 2012 17:29

Николай Ладутько встретился с жителями Заводского района Минска

Стенд СТВ на ТИБО-2012. День второй
26 апреля 2012 13:45

Стенд СТВ на ТИБО-2012. День второй