Николай Ладутько встретился с жителями Заводского района Минска

Новости Беларуси. Какие льготы предоставляются молодым специалистам, что позволит улучшить условия труда и сколько жилья построят в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы жители Заводского района смогли задать мэру города.

Кроме того, Николай Ладутько подробно рассказал о перспективах Минска в целом и района в частности.

Жители Заводского района Минска:

Можно решить вопросы с благоустройством частного сектора, можно решить вопросы и с коммуникациями, и с дорогами.

Я думаю, у каждого возникают какие-то личные вопросы бытового характера. Люди просто не знаю куда обратиться, не знают где найти ответ на свой вопрос. Поэтому такие встречи очень полезны.