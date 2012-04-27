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Николай Ладутько встретился с жителями Заводского района Минска

27 апреля 2012 17:29
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Новости Беларуси. Какие льготы предоставляются молодым специалистам, что позволит улучшить условия труда и сколько жилья построят в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы жители Заводского района смогли задать мэру города.

Кроме того, Николай Ладутько подробно рассказал о перспективах Минска в целом и района в частности.

Жители Заводского района Минска:
Можно решить вопросы с благоустройством частного сектора, можно решить вопросы и с коммуникациями, и с дорогами.

Я думаю, у каждого возникают какие-то личные вопросы бытового характера. Люди просто не знаю куда обратиться, не знают где найти ответ на свой вопрос. Поэтому такие встречи очень полезны.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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