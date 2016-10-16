Централизованное тестирование или устный экзамен – что лучше: эксперимент программы «Неделя»

Новости Беларуси. Централизованное тестирование или традиционный экзамен? Дилемма, которая уже давно зреет в обществе и на которую в конце минувшей недели вновь обратил внимание Президент. Безусловное преимущество теста в том, что он практически полностью исключает коррупционную составляющую. Но за этой безличной формой контроля знаний теряется очень важный в гуманитарных предметах тот самый контакт с преподавателем. И здесь есть над чем задуматься.

Несметное количество вопросов, даты, имена. Справедливо ли такое испытание для того, кто хочет не просто надкусить гранит науки, а грызть его. И мы решили провести эксперимент. Я попробую сдать централизованное тестирование, исключительно опираясь на школьную базу. И мне кажется, что это самый эффективный способ проверить собственные знания.

Мысль, конечно, хорошая, но как по мне, сдавать все же лучше по классической схеме: абитуриент, билет и ответ экзаменатору. Без вариантов, без подсказок, но зато в свободной форме. Это поможет гораздо лучше понять, насколько я знаю предмет.

И найти истину в этом споре поможет доктор географических наук Екатерина Анатольевна Антипова – экзаменатор и приемная комиссия в одном лице.

Ради чистоты расследования мобильный телефон и все остальные вещи остаются у экзаменатора. Теперь только я, Екатерина Анатольевна и свежий сборник ЦТ. Эти тесты абитуриенты сдавали минувшим летом. Один вариант – 50 вопросов, на которые отводится полтора часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самое большое государство мира? В каких широтах обитает бизон? ЦТ задает вопросы «Что? Где? Когда?», минуя «Почему? Зачем?» География хоть и вотчина гуманитариев, но бланк ответов требует математической точности. Никакой «воды» и только факты. Но пока что тест оставим в стороне и обратимся к тем, кто знает о плюсах и минусах такого формата.

Александр Луцевич, репетитор, директор образовательного центра:

Да, здесь, говорят, можно натыкать. Но и во время устного экзамена можно воды налить. И там проверяет машина, она не знает, кто и что. А тут возникнет очень много друзей, знакомых, проректоры, деканы, еще кто-то. Я уже не говорю, что мне будет жалко этих деканов и проректоров. Вдруг у них появятся родственники из всей Беларуси.

Владимир Мищанчук, профессор, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Вось гэтыя тэсціраванні мне напамінаюць «Поле чудес». Самае галоўнае, чаго там няма, мы не можам убачыць чалавечы фактар. Я б ніколі не здаў, не прайшоў. Першыя пяць хвілін як-небудзь бы перажыў, а потом сказаў, што хопіць.

Заучиванию стихов 11-классница Дарья предпочла зубрежку конспекта по обществоведению. Только зная учебник от корки до корки, уверена девушка, можно прийти на тест и показать, на что ты способен.

Дарья Машнина, абитуриент:

ЦТ – это очень хороший способ проверить себя, свои мысли. Ты приходишь за парту, садишься за нее и только анкета, твой паспорт, глеевая ручка и знания. И списать никак.

А мы возвращаемся к ЦТ по географии. Справившись с крупнейшими нефтяными месторождениями и часовыми поясами, я сдал бланк с ответами. Пора бы узнать про способ сдачи № 2.

Устный экзамен, настало твое время. Теперь вместо сборника тестов – десятки листиков с вопросами. Повезет или не повезет с билетом? Я знаю хорошо политическую карту мира, знаю все об атмосфере, но вот где лучше всего развито овцеводство и какие горы в Евразии, заставляют уповать на госпожу Фортуну и ораторские способности.

В билете два вопроса – конкретно в этом про черную металлургию и гидроэлектростанции. Здесь географической номенклатурой не обойтись – нужно нарисовать картинку целой отрасли и объяснить, как, почему и для чего. Иначе улыбка преподавателя обернется для абитуриента гуманитарной катастрофой.

С ответом в подобной форме наверняка согласился бы теперь уже студент истфака БГУ Тимур Ваганов – первокурсник жалеет, что не сдавал экзамен устный.

Тимур Ваганов, студент первого курса исторического факультета Белорусского государственного университета:

Я бы предпочел вступительный экзамен устный с преподавателем. Это, конечно, более тяжелая форма, но она помогла бы отбирать студентов, у которых уровень знаний и понимание истории как науки был бы гораздо выше.

А теперь подведем итоги эксперимента. Так что же для гуманитария гуманнее: тест или все-таки устный экзамен?

Екатерина Антипова, доктор географических наук, профессор:

У вас неплохой результат по тестированию – вы получили 57 баллов. Это свидетельствует о том, что уровень географической грамотности у вас присутствует, но ответы были неточные.

Крестики и квадратики покорились мне лишь наполовину. Остается надеяться, что логика не подвела на экзамене.

Екатерина Антипова, доктор географических наук, профессор:

Вы немножко подзабыли все ресурсы, которые необходимы для производства чугуна и стали. Но я вам задала вопрос, в каких странах больше железных руд, каменного угля, и вы нашли эту логическую взаимосвязь. И поэтому ваши 57 баллов в тесте превращаются в хорошую крепкую семерку за устный экзамен по географии.

Таким образом, в бланке ответов, что лучше для гуманитариев – экзамен или ЦТ – вряд ли поставишь галочку в нужный квадрат. Каждый вариант набирает достаточно баллов и у вчерашних школьников, у и сегодняшних преподавателей. И однозначно, как на ЦТ, здесь не ответить. А вот почему так – вполне.