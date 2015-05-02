Центр японской культуры, клубы киноманов и тинейджеров. Чем привлекают читателей детские библиотеки Минска?

История столичных детских библиотек началась в далеком 1924 году. Тогда на улице Ленина впервые открылась Центральная детская библиотека. Во время войны ее здание было разрушено, а огромные фонды книг бесследно потеряны и уничтожены.

Вновь об открытии детской читальни заговорили в 1946 году. Уже на тот момент в столице работали три взрослых библиотеки.

13 ноября 1946 года Минский городской Совет депутатов принимает решение о выделении помещения под детскую библиотеку в доме № 6 по улице Островского.

Сформировавшийся коллектив сразу же приступил к сбору фондов для библиотеки и ремонту помещения. И уже в апреле 1947 года состоялось открытие.

Долгие годы библиотека оставалась единственной. Посмотреть на нее приезжали из Америки, Кубы, Эстонии, Литвы, Латвии.

Сегодня в Минске насчитывается 18 детских библиотек. В их числе и первая – Центральная детская библиотека имени Островского.

Для удобства маленьких любителей литературы библиотеки расположены в каждом районе. Ежегодно книжные фонды пополняются шестью тысячами новых изданий. Большое внимание уделяют белорусским авторам.

Татьяна Швед, директор централизованный системы детских библиотек:

Ежемесячно государство уделяет очень большое внимание пополнению фондов библиотек, комплектуемся мы очень хорошо благодаря управлению финансов Мингорисполкома. Практически мы можем купить любую книгу, которая интересует нашего читателя. Родителей, которые воспитывают маленьких детей, очень прельщают походы в библиотеку, знакомство с литературой, потому что они знают, что у нас достаточно и классики, и современной литературы для детей этого возраста, они могут ее взять, почитать дома (на 30 дней книжечка выдается) и вернуть назад в библиотеку.

С такими книгами сложно не влюбиться в литературу. Так, столичные детские библиотеки полностью развенчали стереотип, что дети не читают бумажных книг. Читают, да еще как.

У столичных библиотек свыше 120 тысяч читателей. И все это несмотря на век Интернета.

Татьяна Швед, директор централизованный системы детских библиотек:

В библиотеках есть мультимедийные центры, куда ребенок может прийти и поиграть в развивающую игру, и в то же время он увидит, какая книжка есть по этому вопросу, какую он может взять. То есть мы не противопоставляем, шагаем вместе с нашим подрастающим поколением.

Да и от традиционного представления, что библиотека – это просто выдача книг, в столице уже давно отказались. Сегодня дети приходят сюда, чтобы пообщаться, поиграть и даже чтобы посмотреть фильмы.

Так, уже несколько лет в детской библиотеке № 10 существует клуб киноманов. А вот найти друзей и восполнить недостаток живого общения подростки могут в библиотеке № 7 – здесь открыли клуб тинэйджеров.

Вкусы и потребности современных детей учитывают и в минской библиотеке № 5. Здесь уже несколько лет собираются любителей анимэ в Центре японской культуры. Здесь ребята могут не только познакомиться с обычаями страны восходящего солнца, но и выучить ее язык.

Масако Тацуми, преподаватель Центра японской культуры детской библиотеки № 5:

У нас есть курсы японского языка по воскресеньям, у нас постоянная выставка японского народного быта, еще у нас книжная выставка японских детских книг, переведенных на русский и белорусский языки.

Важно не только что читать, но и в каких условиях. Поэтому в детских библиотеках столицы огромное внимание уделяют обстановке. Так, ребята могут уединиться на удобном мягком кресле и комфортно почитать. А сказочная атмосфера в третьей библиотеке безумно радует своей яркостью и погружает в детство.

Людмила Шугаева, директор детской библиотеки № 3 имени А. Гайдара:

Стараемся все делать для читателя, чтобы было хорошо и удобно. Также литература в библиотеке если только художественная, отраслевая. Поэтому перед тем, как читатель к нам приходит записаться, или мы обязательно первоклашек приглашаем на экскурсию, мы рассказываем, что каждая книга имеет свое место. Ребенок живет в квартире, так и книга имеет свое место, свой домик. И чтобы где они взяли книжечку, туда обязательно и поставили. Это немаловажно в библиотеке.

Даже те ребята, которым раньше чтение казалось скучным и неинтересным, точно не смогут остаться равнодушными. Да и родители все больше приводят своих маленьких чад в библиотеки.

Татьяна Швед, директор централизованный системы детских библиотек:

Самое главное, что семья и родители понимают, что нужно читать для того, чтобы быть успешным. И люди это понимают, и дети это знают. Чтобы чего-то добиться в жизни, они должны быть умными, образованными, чтобы вырасти достойными гражданами нашей страны.

Познакомиться лично и отпраздновать вместе со столичными детскими библиотеками Международный день защиты детей можно будет 1 июня в Центральном детском парке имени Горького.

Своих читателей они порадуют не только большим количеством ярких книг, литературных персонажей, игр и призов, но и возможностью познакомиться с любимыми писателями, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.