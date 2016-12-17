Центр Гомеля к новогодним праздникам украсили копии мировых шедевров архитектуры

Новости Беларуси. От Египетских пирамид до Пизанской башни – к новогодним праздникам центр Гомеля украсили копии самых узнаваемых в мире шедевров архитектуры.

Так называемый Световой парк разработан сотрудниками местного предприятия «Горсвет».

Авторы проекта утверждают, что все пропорции выдержаны идеально.

Пизанская башня падает под нужным углом, а Биг-Бен отсчитывает абсолютно реальное время.

Компанию уже названным объектам составили французская Эйфелева башня, дубайский отель «Парус», московский Кремль, Брестская крепость и, конечно, алмаз Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.