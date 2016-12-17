На границе с Литвой и Латвией стоят более 900 фур

Новости Беларуси. Очереди из грузовых автомобилей образовались на выезде из Беларуси. Это следует из информации об очередях в пунктах пропуска, размещенной на официальном сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 16.00 самая длинная вереница (320 большегрузов) – в пункте пропуска «Каменный Лог».

В пункте пропуска «Привалка» стоит 135 фуры, 107 – в «Беняконях». В «Котловке» очереди на выезд из страны ожидает 60 машин.

В пункте пропуска «Григоровщина» на участке белорусско-латвийской границы стоит 160 большегрузов, в «Урбанах» – 130.



Как рассказали белорусские пограничники,

затруднение движения и большое скопление транспорта связано с техническими сбоями в работе литовских систем контроля.

ГПК рекомендует водителям выбирать маршруты движения с учетом оперативных данных. Информация на сайте Государственного пограничного комитета обновляется каждый четный час с 06.00 по 00.00.