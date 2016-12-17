Прямой эфир

На границе с Литвой и Латвией стоят более 900 фур

17 декабря 2016 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очереди из грузовых автомобилей образовались на выезде из Беларуси. Это следует из информации об очередях в пунктах пропуска, размещенной на официальном сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 16.00 самая длинная вереница (320 большегрузов) – в пункте пропуска «Каменный Лог».

В пункте пропуска «Привалка» стоит 135 фуры, 107 – в «Беняконях». В «Котловке» очереди на выезд из страны ожидает 60 машин.

В пункте пропуска «Григоровщина» на участке белорусско-латвийской границы стоит 160 большегрузов, в «Урбанах»  130.

Как рассказали белорусские пограничники,

затруднение движения и большое скопление транспорта связано с техническими сбоями в работе литовских систем контроля.

ГПК рекомендует водителям выбирать маршруты движения с учетом оперативных данных.  Информация на сайте Государственного пограничного комитета обновляется каждый четный час с 06.00 по 00.00.

# общество # Очереди на границе Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Позвонили в час ночи и уволили: диспетчеры такси теряют работу из-за странных обвинений
17 декабря 2016 12:01

Позвонили в час ночи и уволили: диспетчеры такси теряют работу из-за странных обвинений

Ледовый каток на стадионе «Динамо» и лыжня за Боровой: минчане вспоминают историю зимних забав
17 декабря 2016 11:21

Ледовый каток на стадионе «Динамо» и лыжня за Боровой: минчане вспоминают историю зимних забав

Минск с высоты птичьего полета и волшебство водопадов: белорусская столица через объектив фотографа Анатолия Дрибаса
17 декабря 2016 11:20

Минск с высоты птичьего полета и волшебство водопадов: белорусская столица через объектив фотографа Анатолия Дрибаса