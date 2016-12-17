Позвонили в час ночи и уволили: диспетчеры такси теряют работу из-за странных обвинений

На дороге жизни все такси, рано или поздно, идут в парк. Герои этого сюжета пытались связать свою жизнь с такси, но в итоге оказались даже не в парке, а на обочине. Пока уровень безработицы в Беларуси приближается к отметке в 2%, необременённые финансами и соцпакетом граждане бросаются в активный поиск работы. Минчанка Мария Волк из такой категории. Оказавшись на вольных хлебах, молодая мать несколько месяцев мониторила профильные газеты и Интернет-сайты. Наконец, удача улыбнулась девушке. В виде вакансии диспетчера в службе такси.



Мария Волк:

Обещают зарплату от 5 до 8 миллионов, старыми деньгами. Ну, я позвонила. Да, без вопросов приняли. Меня, единственное, спросили возраст. Я говорю: «28 лет». «Пожалуйста, приезжайте». Приехав туда, я провела полдня в диспетчерской, переписала 4 листа в тетради – инструктаж какой-то. 7 звонков отправила, после чего мне говорят: «Ну всё, завтра приходите, будете работать»

Новая работа вполне устроила минчанку. И деньги обещали приличные. Договор подряда заключили до конца года. Казалось, Мария нашла свою стабильность. Но увы, через полтора месяца неожиданно последовало увольнение. Мария Волк:

Позвонили в диспетчерскую ночью (с 9-го на 10-ое у меня была ночь), звонок поступил старшему смены. Тот подошёл ко мне и сказал: «Ты уволена за то, что была пьяная 1-го числа». Я на него посмотрела и сказала: «Ты в своём уме?» На что он сказал: «Нет, мне позвонили». «Так, а кто позвонил?» «Позвонили из администрации». В 1:22 ночи! Меня выгнали из диспетчерской, ничего не сказав



Действительно, иногда молчание – золото, а то и бриллиант. Кстати, на созревание натуральных алмазов природе требуется до двух миллиардов лет, а вот учёный, который придумал способ синтезировать алмазы за 15 минут, получил, помимо своей зарплаты, всего 10$ в качестве бонуса за усилие. Совсем небольшую сумму за работу в такси получила и Мария Волк, хоть и полагала, что устроилась в серьёзную организацию.

У минчанки оказалось много товарищей по несчастью – диспетчеров, уволенных по разным причинам. Один из них – Дмитрий Лозовой. Дмитрий Лозовой:

Я устроился в эту службу, отработал 4 месяца в должности старшего диспетчера, был уволен руководителем диспетчерской. Мне должны 4 миллиона, по-старому. Меня уволили 17 июня 2016 года. Руководитель диспетчерской мне набрала, дала мне указание записать девочку за сон, я этого не сделал. Она мне сказала: «Вы уволены за обман руководителя». Не нам решать, кто прав, кто виноват в конфликте работодателя и исполнителей, однако настораживает так называемая «текучка кадров» в одной из самых известных в стране служб перевозки. Но нужно признать, что серьёзных контрактных обязательств обе стороны на себя не брали – и в этом сильная сторона в позиции работодателя.



Марина Авсянникова, адвокат:

Из названия самого договора усматривается, что это был договор подряда, то есть, гражданско-правовая сделка между организацией и гражданином.

Главное отличие от трудового договора заключается в том, что заключается данный договор на определённое время и на выполнение конкретного объёма работ. При этом работник не обязательно должен быть в штате этой организации, вернее, даже не должен быть в штате, у него нет определённого нормирования рабочего дня, ему главное – сдать результат своего труда к определённому сроку. За это он получает деньги, в том размере, который оговорён в этом договоре. По словам Марии и Дмитрия, вышвырнув их на улицу, бухгалтерия задолжала бывшим сотрудникам по 400 рублей на каждого. Молодые люди пытались доказать свою правоту в суде и в общественных организациях, но безрезультатно. Дмитрий Лозовой:

Были суды в отношении этой организации, ответчики полностью отрицают, что у них есть такая должность – диспетчер. Суд Московского района рассматривал исковые наши требования, но в исках было отказано нам, нас никто не слушал, не опрашивали практически. Суд был полностью на стороне ответчика.



По закону, наши герои вправе собирать доказательную базу и через суд требовать законной оплаты проделанного на телефонной линии труда.

Однако красноречивый опыт их предшественников показывает, что шансы выиграть дело невелики. Несмотря на то, что каждый случай рассматривается судом индивидуально, Мария и Дмитрий настраиваются на то, что их неудачный опыт работы в такси станет напутствием остальным. Марина Авсянникова, адвокат:

Конечно, при такой «славе» организации, я бы не советовала никому заключать договоры. А, если и заключать – скорее, трудовой договор, где не нужно было бы подсчитывать количество своих звонков и объём работы. Ну и, соответственно, трудовой договор, прежде чем подписать, принести к юристу, которому Вы доверяете и проверить его на наличие каких-то моментов, которые в будущем могут усложнить доказательство своей правоты, в случает возникновения спора



Совет хороший. Но в иных условиях. Вряд ли работодатель стал бы брать на работу соискателя, который начинает диктовать свои правила.